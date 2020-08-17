Gürkan Hekimhan’da incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan Hekimhan’da incelemelerde bulundu

İHA

Gürkan Hekimhan’da incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın Hekimhan ilçesini ziyaret ederek, temaslarda bulundu.
Hekimhan ziyaretinde iktidar ve muhalefet partileri ilçe başkanlarının karşıladığı Gürkan, “Bu buluşma, Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğrafı çok önemsiyoruz” dedi.
İlçe gezilerini sık sık gerçekleştirerek yatırım ve faaliyetleri yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan İlçesine bir çıkarma daha yaptı.
Çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle birlikte yerinde inceleyen Başkan Gürkan, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Başkan Gürkan, Hekimhan Güzelyurt Mahallesinde, hizmetlere teşekkür etmek amacıyla Allah için kurban kesilerek karşılandı.
Karşılama töreninde Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, MHP İlçe Başkanı Yılmaz Ekici ve CHP İlçe Başkanı Mustafa Mutlu da hazır bulundu.
Burada bir konuşma yapan Başkan Gürkan, “Malatya’nın her ilçesi bizim için özeldir. Biz göreve geldiğimizde aldığımız tablonun ağırlığı karşısında yükümüzün ve sorumluluğumuzun bilincinde olduk. Memlekete hizmet edilmesi konusunda planlamamızı yaptık ve dedik ki Malatya’nın 2 yıl içerisinde hiçbir yerleşim yerinde asfaltsız yer kalmayacaktır. Bizi üzen nokta; altını çizerek söylüyorum; 21’nci yüzyılda köye gidiyoruz yol yok, asfalt yok, su yok, kanalizasyon yok. Bu 21’nci yüzyılda ülkemize ve şehrimize yakışan bir tablo değil” ifadelerini kullandı.

“Her ilçemize hizmet yapıyoruz”
Başkan Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece ana yolları veya ilçe yollarını yapmadıklarını belirterek, “Biz memleketimizin her bir yerleşim merkezinin tamamına hizmet veriyoruz. Malatya genelinde yol çalışmalarında 1000 kilometreyi aştık, 2000 kilometreye doğru ilerliyoruz. Bu memleketin rekorudur. Biz sadece Hekimhan ilçemize değil her ilçemize hizmet yapıyoruz. 7/24 mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Belediyemiz Yol Asfalt ekibine ve diğer emeği geçen tüm personellerimize ayrıca teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yatırım ve hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Gürkan, “Ben seçimde medyaya çıktığımda projelerimi sordular. Cevap olarak ‘benim projem milletin birlik beraberliğidir yani Sosyal Entegrasyon projesidir’ dedim. O nedir biliyor musunuz? Şuan bulunduğumuz ortamın fotoğrafıdır. Türkiye’de her yere örnek olacak, herkesin örnek alacağı ve herkesin ihtiyaç duyduğu şu anki bulunduğumuz ortamın fotoğrafıdır. Bu fotoğrafı, Türkiye fotoğrafını çok önemsiyoruz. İhtiyaç duyulan hizmetler yapılır ancak bu fotoğraf da çok önemlidir” şeklinde konuştu.
Başkan Gürkan, çıktıkları bu yolda dün nasıl adaleti esas almışlarsa bugün de aynı şekilde devam edeceklerini kaydederek, “Bu memleket hepimizin. Bakınız milyonlarca borç ödedim ve Malatya tarihinde alınmayacak kadar araç alındı” dedi.

Gürkan’a teşekkür
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, MHP İlçe Başkanı Yılmaz Ekici ve CHP İlçe Başkanı Mustafa Mutlu ile Güzelyurt Mahalle Muhtarı Mustafa Tunç, yapılan yol ve diğer belediyecilik çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Gürkan’a teşekkür ettiler.
İlçe ziyareti sırasında ilçe sakinleri ile de sohbet eden Başkan Gürkan’a vatandaşlar büyük ilgi göstererek, ilçelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ettiklerini belirttiler.
Güzelyurt Mahalle ziyareti sırasında, Mahalle Muhtarı Mustafa Tunç Başkan Gürkan onuruna bir yemek verdi.
Gürkan, beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Hekimhan Dursunlu Mahalle yolunda da incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Samanlı gündemi değerlendirdi Samanlı : “Cumhur ittifakına güvenin”
YEREL HABERLER Başkan Samanlı gündemi değerlendirdi Samanlı : ...
Gürkan tecrübelerini aktardı
YEREL HABERLER Gürkan tecrübelerini aktardı
Hasarlı binanın yıkımı sırasında evleri hasar gören vatandaşlar destek bekliyor
YEREL HABERLER Hasarlı binanın yıkımı sırasında evleri hasar gören ...
Sadıkoğlu'ndan deprem açıklaması
YEREL HABERLER Sadıkoğlu'ndan deprem açıklaması
Dünyanın en zehirli yılanlarından koca engerek Malatya'da görüldü
YEREL HABERLER Dünyanın en zehirli yılanlarından koca engerek ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 kişi hafif yaralandı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 kişi hafif ...
Malatya’da Deneyap sınavına 437 genç katıldı
YEREL HABERLER Malatya’da Deneyap sınavına 437 genç katıldı
Malatya’da Covid-19’a sıkı denetim
YEREL HABERLER Malatya’da Covid-19’a sıkı denetim
Hamzaoğlu'ndan Yeni Malatyaspor camiasına mesaj Hamza Hamzaoğlu: "Malatya'da yarım kalan bir hikayemiz var"
YEREL HABERLER Hamzaoğlu'ndan Yeni Malatyaspor camiasına mesaj Hamza ...
Yeşilyurt Belediyespor Kızılcahamam'da güç depoluyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor Kızılcahamam'da güç depoluyor
Malatya jandarmadan yoğun korona mesaisi
YEREL HABERLER Malatya jandarmadan yoğun korona mesaisi
Covid-19 hastalarını 3’lü ekip takip edecek
YEREL HABERLER Covid-19 hastalarını 3’lü ekip takip edecek
2 milyon 470 bin metrekare yeşil alana bakım
YEREL HABERLER 2 milyon 470 bin metrekare yeşil alana bakım
Malatya Büyükşehir’den yol çizgisine önem
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den yol çizgisine önem
Topsöğüt’te doğalgaz öncesi yol hazırlıkları yapılıyor
YEREL HABERLER Topsöğüt’te doğalgaz öncesi yol hazırlıkları ...
25 milyon TL’lik GES projesi doğadaki kaynağı gelire dönüştürecek
YEREL HABERLER 25 milyon TL’lik GES projesi doğadaki kaynağı gelire ...
Bir yılda 430 aileye rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildi
YEREL HABERLER Bir yılda 430 aileye rehberlik ve danışmanlık hizmeti ...
Yeşilyurt Belediyespor'da Kızılcahamam kampı başladı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor'da Kızılcahamam kampı başladı
Muhtardan ilginç Covid-19 ilanı
YEREL HABERLER Muhtardan ilginç Covid-19 ilanı
Yeni Malatyaspor'da Bolu kampı yarın başlayacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Bolu kampı yarın başlayacak
52 yaşındaki besici, tosun darbesi ile öldü
YEREL HABERLER 52 yaşındaki besici, tosun darbesi ile öldü
Yeni Malatyaspor'da sular durulmuyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da sular durulmuyor
Yeni Malatyaspor'da ikinci istifa
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da ikinci istifa
Depremde hasar gören bina, yıkım sırasında çöktü (2)
YEREL HABERLER Depremde hasar gören bina, yıkım sırasında çöktü (2)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X