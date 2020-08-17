Kaçak kenevir ve silahlardan bir gözaltı

Malatya’da yasa dışı kaçak olarak ekilmiş 21 bin 500 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Doğanşehir İlçesine bağlı Polatdere Mahallesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüphelinin evinde ve 4 ayrı bölgede bulunan bahçesinde yapılan aramada toplamda 21 bin 500 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca fişeği ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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