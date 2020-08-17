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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediyesi’nden deprem farkındalık programı

İHA

Yeşilyurt Belediyesi’nden deprem farkındalık programı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bilgilendirme ve farkındalık programı düzenlendi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bilgilendirme ve farkındalık programına, Malatya İl Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu ve mahalle muhtarları katıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi, bölgenin en büyük afet eğitim merkezi özelliklerine sahip olduğu belirtilen Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde, en büyük ve sonuçları itibariyle Türkiye tarihinin en acı depremlerinden olan Marmara Depreminin 21. yıldönümü anısına ‘17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ farkındalık programı düzenledi. Çınar, Marmara Depreminin yüreklerde kapanmayacak derin yaralar açtığını söyledi.



“Unutmadık unutmayacağız”
Marmara depreminin yüreklerde derin yaralar açtığını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı konuşmada , “21 yıl önce meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan Marmara Depremi, yüreğimizde hiç kapanmayacak derin yaralar açtı. Depremi, yaşadığımız acıları ve hayatını kaybedenleri asla unutmadık, unutmayacağız. 17 Ağustos 1999 günü sabah saatlerinde Ankara ve İzmir’e kadar olan geniş bir alanda da ciddi seviyede hissedilen Marmara Depremi, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, binlerce insanın yaralanmasına ve evsiz kalmasına neden olmuştur. Yüzyılın en büyük felaketleri arasında yer alan bu deprem, kelimelerle anlatılamayacak düzeyde tarifsiz acılar yaşatmıştır. Yeşilyurt Belediyesi olarak hafızalarda derin izler bırakan 17 Ağustos depremini hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak adına bugün teknik donanımı ve hizmetleriyle bölgemizde başka bir örneği olmayan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemizde sosyal izolasyon kuralları altında bilgilendirme programı düzenledik. 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize sabırlar diliyor, milletimizin ve tüm insanlığın bir daha böyle acılar yaşamamasını Yüce Allah’tan diliyorum” dedi.

“Deprem gerçeği ile yaşıyoruz, güvenli alanlar inşa ediyoruz”
Depremin Türkiye’nin bir gerçeği olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “Hiçbir zaman unutmamamız gereken, artık hayatımızın bir parçası olan deprem bu coğrafyanın bir gerçeğidir, hayatımıza buna göre düzenlemeliyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin geleceğini inşa ederken ‘Deprem değil tedbirsizlik öldürür’ anlayışıyla hareket edip, güvenli, depreme dayanıklı bir yapılaşma ve imar için canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deprem veya diğer doğal afetler toplum ve insan hayatına psikolojik ve sosyolojik açıdan kalıcı etkiler bırakıyor. 24 Ocak ElazığMalatya depremi ve ardından bölgemizde sıkça yaşanan artçı depremleri ön plana koyarak dayanıklı, güvenilir, hemşerilerimizin sağlıklı alanlarda yaşamasını sağlayacak şartlara uygun yapılaşmayı önemsiyoruz. Malatya bilindiği üzere birinci derece deprem kuşağında yer almakta ve bu bölgede çok farklı fay hatları geçmektedir. Türkiye’nin sayılı afet eğitim deprem merkezlerinden bir tanesini Yeşilyurt’umuza kazandırdık, burada teorik ve pratik eğitimlerle depremlerin oluş nedenleri ve alınması gereken tedbirler uzman ekipler tarafından anlatılmaktadır. Vatandaşlarımızın olası bir deprem anında az bir hasarla bu tehlikeden uzaklaşması adına burada çok faydalı eğitimler verilmektedir. Buradaki temel gayemiz; ; 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı depreme karşı bilinçlendirmektir. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol neticesinde AFAD’tan gelen uzman ekiplerin gözetiminde öncelikle öğretmenlerimize deprem eğitimi verildi. Depreme karşı bilinçli bir nesil yetiştirme gayesinden yola çıkarak öncelikle çocuklarımızı eğiten öğretmenlerimizi bilgilendirdik Öğretmenlerimizden sonra çocuklarımıza yönelik eğitimlerimiz devam ederken, bilindiği üzere koronavirüs salgını tedbirleri dolayısıyla buradaki faaliyetlere ara verdik. Bir yandan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemizde olası bir deprem anında yapılması gerekenleri anlatırken, diğer taraftan ilçemizin fiziksel yapısını deprem yönetmeliklerine uygun bir şekilde baştan aşağıya yeniden dizayn ediyoruz. ElazığMalatya Depreminden sonra çalıştay düzenlemiştik, var olan yönetmelikleri biraz daha şartlarını ağırlaştırıcı, yüksek katı engelleyici ve özellikle de zemin çalışmasıyla ilgili daha detaylı zemin emniyet gerilmelerine göre binaların yapılmasını öngören belediyemizde bir takım değişiklikler yaptık. Afet yönetiminin belirlemiş olduğu afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında ki yönetmeliğinde ki bir üst derecesinde yapılaşmayla ilgili çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın da depremi unutmadan deprem gerçeği ile yüzleşmesi ve aynı görev bilinci içinde olmasını bekliyoruz. Hepimizin deprem bilinciyle yaşaması ve ona göre hareket etmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Amacımız, depreme karşı bilinçli ve farkında olan insan sayısını artırmaktır”
Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesini hizmete sunan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Malatya İl Acil Durum Müdürü Mustafa Türker ise, “Bizim üzerinde en fazla durduğumuz; depreme karşı bilinçli ve farkında olan insan sayısını artırmaktır. Deprem ve doğal afetlere karşı bilinçli bir reaksiyon gösterilmesi için bu tür afet eğitim merkezlerimizin büyük katkısı görmekteyiz. Burada başta öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere toplumun geniş kesimlerine farkındalık eğitimleri verilerek meydana gelmesi muhtemel bu tür afet ve acil durumlarda vatandaşlarımızın ne yapmaları, ne yapmamaları gerektiği hatırlatılmaktadır.17 Ağustos Marmara Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, geride kalan başsağlığı dileklerimi iletirken, depremi asla unutmayacağımızı, unutmamamız gerektiğini hep birlikte azami gayret göstermemiz gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Eğitim, depremde zararların en aza indirilmesinde önemli rol oynuyor”
17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 21 nci yıl dönümü nedeniyle bir araya geldiklerini ifade eden Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu da, “Deprem ve acil durumlarda zararların en aza indirilmesinin temelinde eğitim yatmaktadır. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi gibi güzel bir eğitim merkezini kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Burada çok faydalı ve verimli eğitim programları düzenleniyor. Kızılay Malatya Şubesi olarak ta, açmış olduğumuz ilk yardım eğitim merkezinde buradaki ilk yardım programlarına katkı sunuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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