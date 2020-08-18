Malatya’da Covid-19 denetimine hız verildi

Yeni tip korona virüs (Covid19) vakalarının en fazla artış gösterdiği iller arasında yer alan Malatya’da, maske, mesafe ve temizlik denetimlerine ağırlık verildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği “Korona virüs Denetimleri” genelgesi kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılmaya devam ediliyor.

Vali Aydın Baruş başkanlığındaki denetim ekibi tarafından. il merkezinde bulunan esnaflara ait işyerleri, şehir içi minibüsleri, ilçeler ve mahallelerine ulaşım sağlayan minibüs duraklarında sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı, el dezenfektanı ve maske kullanılıp kullanılmadığı denetlendi.

Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümü noktasında gerekli talimatlar veren Vali Aydın Baruş, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe, el dezenfektanı ve maske kullanımı ile ilgili dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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