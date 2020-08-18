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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da Covid-19 denetimine hız verildi

İHA

Yeni tip korona virüs (Covid19) vakalarının en fazla artış gösterdiği iller arasında yer alan Malatya'da, maske, mesafe ve temizlik denetimlerine ağırlık verildi.

Malatya’da Covid-19 denetimine hız verildi

Yeni tip korona virüs (Covid19) vakalarının en fazla artış gösterdiği iller arasında yer alan Malatya’da, maske, mesafe ve temizlik denetimlerine ağırlık verildi.
İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği “Korona virüs Denetimleri” genelgesi kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılmaya devam ediliyor.
Vali Aydın Baruş başkanlığındaki denetim ekibi tarafından. il merkezinde bulunan esnaflara ait işyerleri, şehir içi minibüsleri, ilçeler ve mahallelerine ulaşım sağlayan minibüs duraklarında sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı, el dezenfektanı ve maske kullanılıp kullanılmadığı denetlendi.
Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümü noktasında gerekli talimatlar veren Vali Aydın Baruş, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe, el dezenfektanı ve maske kullanımı ile ilgili dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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