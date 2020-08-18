Yeni Malatyaspor’da teknik adam sorunu çözüme kavuşuyor

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör konusunun 12 gün içinde çözüm bulacağı belirtildi.

Yeni sezona Bolu Abant’ta hazırlanan Yeni Malatyaspor, çift antrenman temposuyla güç depoluyor. Kampta ikinci günü geride bırakan sarısiyahlılar, Ali Ravcı yönetiminde yoğun bir çalışma programına tabi tutuluyor. eni Malatyaspor’un 15 günlük Bolu kampının ardından hazırlık maçlarının da olacağı ikinci etap kampına başlayacağı belirtildi. Bu arada Malatya ekibinde yeni teknik direktörün en geç perşembe günü takımın başında çalışmalara çıkacağı ifade edildi.

Hikmet Karaman’ın her konuda anlaşılmasına rağmen yeni talepler öne sürerek, henüz fesih yapmaması teknik adam sorununun çözüme kavuşmasına engel olduğu belirtilirken, konunun 12 gün içinde netlik kazanacağı öğrenildi.

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