Arguvan’da korona denetimleri sıklaştırıldı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, Covid19 pandemisinin daha fazla yayılmaması için korona denetimleri sıklaştırıldı.

Arguvan ilçesinde, korona virüs tedbir uygulaması, ilçe Kaymakamı Gökhan Dolaş ve beraberindeki diğer yetkililer tarafından yapılıyor.

Vatandaşlara ve esnaflara maske kullanmaları ve sosyal mesafelerini korumaları gerektiği yönünde ikazlar yaparak, mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğini uyarıda bulunan Kaymakam Dolaş, her fırsatta esnaf ile vatandaşlarla sohbet ediyor ve kurallara uymalarını istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.