Milletvekili Tüfenkci'den ekonomi açıklaması

Eski Bakanlardan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, korona virüs salgını kapsamında dünya ticaretinin yüzde 6 daraldığını belirterek, salgının sona ermesi ile ekonomisi düzelecek ilk ülkenin Türkiye olacağını söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya’nın Doğanşehir ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlarla bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi’nde konuşan Tüfenkci, bölgenin en önemli gelir kaynaklarından birinin tütün ekimi olduğunu ifade ederek, “Tütün üzerinde seçim öncesi birçok spekülasyonlar oldu. Biz tütünde yeni düzenlemeyi 2021’de hayata geçireceğiz bu süre zarfına kadar eski sistem devam edecek” dedi.

Tütünün bu bölge için önemini bildiklerini dile getiren Tüfenkci, kooperatifçiliği kurarak attıkları adımlar ile tütünün yasal olarak belirtilen alanlarda satışının yapılmasını sağlayacaklarını ifade etti. AK Parti olarak sadece köprü, yol, hastane, okul yapmadıklarını da belirten Tüfenkci, “Biz Türkiye’yi her alanda 4 kat büyüttük, büyütmeye de devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele anlamında Türkiye’nin başarılı bir çalışma sergilediğini de anlatan Tüfenkci, “Ekonominin toparlanması konusunda biz inanıyorum ki dünya ülkelerinde ilk toparlanan ülke Türkiye olacaktır” ifadelerini kullandı.

Sıkıntı ve sorunların çözüm noktasının milletin iktidarı olan Cumhur İttifakı'nda olduğunu da kaydeden Milletvekili Tüfenkci, “Cumhurbaşkanımız, gerek yurt içi gerekse yurt dışında onurlu bir duruş sergileyerek Türkiye’nin hakkını savunuyor. Libya, Yunanistan, Suriye meselelerinde verdiğimiz mücadelenin yanı sıra ekonomik ve terörle de önemli bir mücadele sergiliyoruz. Bütün amaç insanların ekonomik refahını arttırmak. Siyaset sorun üretme değil, sorun çözme yeridir. İftiralar ile Türkiye gündemini meşgul etmeye çalışsalar da, bizim derdimiz iş, aş. Bu noktada aşımızı nasıl büyütürüz, işimizi nasıl arttırırız, gençlere yeni istihdam nasıl sağlarız tüm gayemiz bu. Sizlerin de desteği ile bu salgın geçtiğinde yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

Korona virüs salgınının tüm dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini ve bu kapsamda dünya ticaretinin yüzde 6 küçüldüğünü ifade eden Tüfenkci, “Türkiye bu anlamda başarılı bir süreç yönetiyor. Sağlık anlamında gerçekten göğsümüzü kabartan bir mücadele sergileniyor” diye konuştu.

Milletvekili Tüfenkci, daha sonra AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte ilçede ziayretlerini sürdürerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

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