Malatya'da mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi



MALATYA, (DHA)MALATYA Valiliği'nce koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle mesai saatleri yeniden düzenlendi.

Koronavirüs vaka sayısının en fazla görüldüğü 5 il arasında bulunan Malatya'da Valilik tarafından mesai saatlerinde yeni düzenleme kararları alındı. Valiliğin konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Covid-19 salgını nedeni ile ilimiz merkezindeki trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak kamu düzeninin ve çalışma hayatının sağlıklı sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile 24 Ağustos 2020 tarihinden itibaren ilimizdeki mesai saatleri 09.0012.3013.0017.30 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır."FOTOĞRAF

DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-08-18 14:51:50



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