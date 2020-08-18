Yeşiltepe sosyal tesisleri ve halı saha mahalleye değer katacak

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, inşaatı devam eden Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Sahanın modern ve kaliteli hizmet alanlarıyla Yeşiltepe’ye olan ilgiyi artıracak kıymetli bir yatırım olduğunu ifade ederken, Adliye Binası ve yeni yatırımlarla Yeşiltepe’nin daha fazla tercih edileceğini söyledi.



Yeşilkaynak ile Merkez Fatih Mahallelerinin birleşme noktasındaki 12 bin 626 metrekare alanda inşaatı devam eden ‘Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha’ projesi hakkında bilgi aktaran Başkan Çınar, Yeşiltepe’nin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 120 metrekaresi sosyal tesis, 720 metrekaresi kapalı halı saha, 6 bin 250 metrekaresi yeşil alan olan projenin sosyal donatılar, oturma grupları ve çevre düzenlemesiyle bölgeye farklı bir değer katacağını bildirdi.



“Yeşiltepe’nin değişimine ışık tutacak kıymetli bir yatırımı hizmete sunacağız”

Yeşiltepe’nin çehresini değiştirecek dev yatırımlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşiltepe’mizin gerek alt ve üst yapı yatırımlarıyla gerekse de sosyal, kültürel, sportif ve kültürel mekânlarıyla daha fazla tercih edilmesi adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeşilyurt’umuzun her mahallesi, her caddesi ve her sokağı bizim için ayrı bir değer taşımaktadır. Geniş bir alana yayılan Yeşiltepe’mizin her noktasının daha fazla kalkınması ve tercih edilmesinin yanı sıra hemşerilerimizin gönül rahatlığıyla gelip dinlenebileceği, huzurlu vakit geçirebileceği çok kıymetli bir yatırımı bölgemize kazandıracağız. Yeşilkaynak ile Merkez Fatih mahallelerimizin birleşme noktasında ki 12 bin 626 metrekare alanda inşaatı devam eden ‘Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha’ projemiz, sosyal donatıları, yeşil alanları, aydınlatmaları ve oyun parkıyla bölgemizin gelişimine büyük katkılar sunacaktır. Her aşamasını yakından takip ettiğimiz projemiz tamamlanıp hizmete girdiği zaman Yeşiltepe’ye olan ilgiyi artıracaktır. Burası hem konutların hem de sanayi sitelerin olduğu, araç ve yaya trafiğinin çok yoğun ilerlediği bir durumda olduğu için şehrimizin dört bir tarafından gelenler, esnaflar ve vatandaşlarımızın sosyal tesislerimize büyük rağbet göstereceklerine eminim. Bizim gözbebeğimiz olan, değişimine çok büyük önem verdiğimiz Yeşiltepe, değerli ve özel yatırımlarımızla daha fazla tercih edilecektir” dedi.



“Yeşiltepe, adliye binası ve yeni yatırımlarla hızla gelişecek”

Yeni Adliye Binasının Yeşiltepe’ye, eski askeri hastane yerine yapılacak olmasının bölgenin hızla gelişmesine vesile olacağını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Bölgemiz yeni yatırım alanlarıyla hızla gelişirken, Adliye Binasının da buraya gelecek olması Yeşiltepe’mizin daha hareketli, daha canlı ve daha fazla tercih edilmesini sağlayacaktır. Adliye Binamızın yapılacağı alanın karşısında ki park alanını yeni bir projeyle farklı bir yapıya kavuşturacağız. 7’den 70’e herkese hitap edecek sosyal donatılara sahip olacak sosyal tesis ve halı saha projemizle, vatandaşlarımız burada huzur içerisinde dinlenirken, gençlerimizde modern bir sahada spor yapmanın keyfini çıkartacak. Tasarımlarıyla birbirini bütünleştirecek düzeyde hizmete sunacağımız sosyal tesis, halı saha ve park alanımız buradaki değişime farklı bir güzellik katacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu bölgemizde yaşanan değişime yeni güzellikler katmak adına farklı projelerimizi teker teker hizmete sunmaktayız. Yeşiltepe bölgemize nezih, kaliteli ve temiz bir sosyal tesis ile sportif aktivitelerin yapılabileceği güzel bir eser daha kazandırmış olacağız” diye konuştu.

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