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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da düğün salonu sahipleri, yemek ikramının devamını istedi

DHA

Malatya'da düğün salonu sahipleri, yemek ikramının devamını istedi


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da 50 düğün salonu işletmecisi ortak bir basın açıklaması yaparak, Vali Aydın Baruş'tan getirilen yemek yasağıyla ilgili talepte bulundu. Düğün salonu sahipleri, "Valimizin yemek ikramının devam etmesi konusunda hassasiyet göstereceğine inanıyoruz" dediler.
Malatya Valisi Aydın Baruş, geçen hafta İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, düğünleri 2 saat süreyle sınırlandırdıklarını ve 2 düğün arasında 2 saat süre olmasını kararlaştırdıklarını bildirdi. Salon dışında yapılan düğün, nişan gibi etkinliklerin yasaklandığı kaydeden Vali Baruş, "Düğün, sünnet, nişan, mevlit gibi organizasyonlarda yemek verilmesi veya ikramda bulunulmasının uzun süre bir arada kalmaya, maske takmamaya, sosyal mesafeyi gözetememeye neden olacak koşulları oluşturması nedeniyle yemek ve her türlü yiyecek ikramında bulunulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir" dedi.
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR
Karar üzerine 50 düğün salonu sahibi, bugün Soykan Meydanı'da bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Hüseyin Batar, düğünlerle alınan kararların salon sahiplerinin yanı sıra fotoğrafçı, gelinlikçi, kasap ve pastacı gibi pek çok meslek grubunu ilgilendirdiğini belirterek, şunları söyledi:
"Düğün salonlarımızın büyük çoğunluğunda günde bir düğün yapabilmekte. Her gün yeniden masa açılmakta, masa örtüleri steril olarak serilmekte, çatal bıçaklar kılıflara konulmaktadır. Düğüne gelen misafirler ailece aynı masaya oturmaktadır. Önlem olarak masa sayılarının fazla olması, salon kapasitesinin yüzde 40'ının kullanılması, sandalye sayılarının azaltılması ile genellikle aynı evde yaşayanlar aynı masada oturmakta. Bir masaya bir gün sonra başka bir aile oturmakta. Aynı masada oturan misafirlerin, yemek için en fazla 10 dakika maskelerini çıkarmaları, normal karşılanmakta. Anadolu kültüründe yemek ikramı düğün sahipleri için önemlidir. Salondaki organizasyonların fiyatlaması da yemek üzerinden yapılır. Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki düğünler hatta temmuzun ilk yarısındaki düğünler, ağustos ayına ertelenmiştir. Sayın valimizin yemek ikramının devam etmesi konusunda hassasiyet göstereceğine inanıyoruz."
DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-08-18 16:01:37

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