Yeni Malatyaspor’da yeni transferler kampa bekleniyor

Yeni Malatyaspor, anlaşmaya vardığı Arjantinli futbolcuların yolunu gözlüyor.

Yeni Malatyaspor’un Arjantin ekiplerinden Estudiantes’ten kadrosuna kattığı sağ kanat oyuncusu Fernando Zuqui'nin bugün Bolu kampına katılacağı belirtildi. Transferde rotasını Güney Amerika’ya çeviren sarı siyahlı kulüp, daha önce anlaşmaya vardığı Arjantinli orta sahasına kavuştu. Estudiantes ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu 20192020 sezonunda forma giydiği 20 maçta 1 gol kaydetti. Etkili pasları ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Zuqui, görev yaptığı takımlarda 8 numaralı formayı tercih ediyor.

Malatya ekibi daha önce Jetmir Topalli, Murat Akça, Christian Cueva ve Jody Lukoki'yi kadrosuna katmıştı.

Yeni Malatayspor’un anlaşmaya vardığı Leonardo Godoy ve Guido Herrera’nın ise birkaç gün içerisinde kampa dahil olacakları belirtildi.

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