Sadıkoğlu’ndan iş ve aş vurgusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sadıkoğlu’ndan iş ve aş vurgusu

İHA

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, VakıfBank Malatya Bölge Müdürlüğü'nün kurulmasının önemli olduğunu, bu hizmetleri iş ve aş bakımından önemsediklerini belirtti.

Sadıkoğlu’ndan iş ve aş vurgusu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, VakıfBank Malatya Bölge Müdürlüğü’nün kurulmasının önemli olduğunu, bu hizmetleri iş ve aş bakımından önemsediklerini belirtti.
VakıfBank Malatya Bölge Müdürü Osman Tırpan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

“Üyelerimizin krediye erişilebilirliği açısından önemli”
Ziyarette konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) olarak, Malatya’ya VakıfBank Bölge Müdürlüğü’nün kurulması için yoğun çaba gösterdik. 31 Ekim 2019 tarihinde 'Malatya İş Dünyası Buluşması' için odamıza gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a talebimizi bizzat ilettik. Banka yetkilileri ile görüşmeler yaptık. En nihayetinde ilimiz bir bölge müdürlüğü daha kazandı. VakıfBank Malatya Bölge Müdürlüğü’nün kurulması bizi mutlu etmiştir. VakıfBank bölge müdürlüğünün açılması, üyelerimizin bankanın sunduğu kredilere daha rahat erişilebilirliği açısından önem arz ediyor. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a, VakıfBank Genel Müdürü Sayın Abdi Serdar Üstünsalih’e ve emeği geçen siyasilerimize Malatya'mız ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.
İş dünyasının her daim bankacılık sektörüne ihtiyacı olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, “İş dünyası olarak yatırım yapıyor ve ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz. İlimizin ve ülkemizin istihdam sayısını arttırıyoruz. Bunları yaparken öncelikle öz kaynaklar ve daha sonra da finans kurumlarından istifade ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda banka, sanayi ve ekonomi üçgeninin sağlam olması gerektiğini düşünüyoruz. İlimizde bir kamu bankasının daha bölge müdürlüğünün olması sanayicimizin ekonomisi için önemli bir gelişme. Özellikle içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte kamu bankalarının iş dünyasının yanında olduğuna bizzat şahit olduk. Bu anlamda kamu bankalarının ilimizde bölge müdürlüğü açmasının önemli olduğunu addediyoruz. Öte yandan, açılan bölge müdürlüğü Malatya'mız için de yeni bir iş kapısı ve vatandaşlara aş sağlama anlamı taşıyor. VakıfBank Bölge Müdürü Sayın Osman Tırpan Bey’e ziyaretleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisiyle her daim yakın temas halinde olacağız. Bölge müdürlüğünün kurulum aşamasında bize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu kendisine ifade ettik. Görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Malatya’mız için önemli çalışmalarda TSO ile paydaş olacağız”
Bölge müdürlüğünün 20 Temmuz 2020 tarihi itibariyle tam olarak faaliyete geçtiğini ifade eden VakıfBank Malatya Bölge Müdürü Osman Tırpan da, “Bölge müdürlüğümüze Malatya ile birlikte Elazığ, Adıyaman ve Tunceli illeri bağlı. İnşallah Malatya'mıza ve bölgemize ekonomik anlamda katkılar sunacağız. Fiziki olarak kurulum aşamamız hala devam ediyor. Sayın Oğuzhan Başkanımıza ev sahipliği için teşekkür ediyorum. İnşallah Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte Malatya'mız için önemli çalışmalarda paydaş olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çukurdere Kitap Kafe törenle hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Çukurdere Kitap Kafe törenle hizmete sunuldu
Depremzedeler için yapılan konutların inşaatları yükseliyor
YEREL HABERLER Depremzedeler için yapılan konutların inşaatları ...
Yeni Malatyaspor’da yeni transferler kampa bekleniyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da yeni transferler kampa bekleniyor
Yeni Malatyaspor’da kampın yıldızı Lukoki
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da kampın yıldızı Lukoki
Malatya’da düğün salonu esnafı yemek yasağına tepkili
YEREL HABERLER Malatya’da düğün salonu esnafı yemek yasağına tepkili
Yeni Malatyaspor'da Karaman için resmi açıklama
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Karaman için resmi açıklama
Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi
Malatya'da 1 mahalle ile 1 mezra karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mahalle ile 1 mezra karantinaya alındı
Malatya'da bir mahalle ve mezra karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da bir mahalle ve mezra karantinaya alındı
Kendisinden haber alınamayan şahsın cesedi su kanalında bulundu
YEREL HABERLER Kendisinden haber alınamayan şahsın cesedi su ...
Emeksiz alt kavşağındaki trafik sıkışıklığını gideriliyor
YEREL HABERLER Emeksiz alt kavşağındaki trafik sıkışıklığını ...
Malatya Büyükşehir çağrı merkezi 700 isteğe cevap veriyor
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir çağrı merkezi 700 isteğe cevap ...
Gürkan yol çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Gürkan yol çalışmalarını inceledi
Malatya Büyükşehir Belediyesin'den sahtekarlık açıklaması
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyesin'den sahtekarlık ...
Sulama kanalında düşen çiftçi boğuldu
YEREL HABERLER Sulama kanalında düşen çiftçi boğuldu
Malatya'da düğün salonu sahipleri, yemek ikramının devamını istedi
YEREL HABERLER Malatya'da düğün salonu sahipleri, yemek ikramının ...
Yeşiltepe sosyal tesisleri ve halı saha mahalleye değer katacak
YEREL HABERLER Yeşiltepe sosyal tesisleri ve halı saha mahalleye ...
Selçuklu Mahallesinde asfaltı tamamlandı
YEREL HABERLER Selçuklu Mahallesinde asfaltı tamamlandı
Malatya'da mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi
YEREL HABERLER Malatya'da mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi
AK Parti Malatya Kadın Kollarında görev değişikliği Özlem Pelitoğlu görevi devraldı
YEREL HABERLER AK Parti Malatya Kadın Kollarında görev ...
Milletvekili Tüfenkci'den ekonomi açıklaması
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci'den ekonomi açıklaması
Kore Gazisinden Kaymakam Akbulak’a ziyaret
YEREL HABERLER Kore Gazisinden Kaymakam Akbulak’a ziyaret
Malatya’da mesai saatlerine korona düzenlemesi
YEREL HABERLER Malatya’da mesai saatlerine korona düzenlemesi
Arguvan’da korona denetimleri sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Arguvan’da korona denetimleri sıklaştırıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X