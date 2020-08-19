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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediyesi’nden korona virüs seferberliği

İHA

Dünya üzerinde etkili olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi hastalığı olarak kabul edilen Covid19'un Türkiye'de ilk görüldüğü andan itibaren önlemler almaya başladığı bildirilen Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, Malatya'da artan vaka artışlarıyla birlikte ilçe genelinde tam anlamıyla korona virüs seferberliği ilan etti.

Yeşilyurt Belediyesi’nden korona virüs seferberliği

Dünya üzerinde etkili olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi hastalığı olarak kabul edilen Covid19’un Türkiye’de ilk görüldüğü andan itibaren önlemler almaya başladığı bildirilen Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, Malatya’da artan vaka artışlarıyla birlikte ilçe genelinde tam anlamıyla korona virüs seferberliği ilan etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla ilçe genelindeki dezenfektan ve denetleme çalışmalarına ağırlık veren Yeşilyurt Belediyesi Zabıta, İdari İşler ve Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların en yoğun olduğu mekanlardan market, manav ve pazar yerlerinde ki denetimlerini sıklaştırdı.

Esnaflar ve vatandaşlar bilgilendiriliyor
Marketlerde ürünlerin fiyatları ve hijyen koşullarının yanı sıra sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı da kontrol eden belediye ekipleri, esnafları ve vatandaşları korona virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili de bilgilendiriyor. Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde kurulan pazar yerlerinin giriş ve çıkış noktalarına el dezenfektanları yerleştiren ekipler, esnafların ve vatandaşların ellerini temizledikten sonra pazar alanlarına girmelerini ve sosyal mesafe kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunuyor.

“Covid19 ile mücadelede seferberlik ilan ettik”
Malatya’da korona virüs vaka artışı nedeniyle ilçe genelinde ki tedbirleri yoğunlaştırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, “ Korona virüs salgının kentimizde görüldüğü ilk andan itibaren Valiliğimiz tarafından açıklanan kuralların yerine getirilmesi noktasında büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Son zamanlarda kentimizdeki vaka artışlarının fazlalaşmasıyla birlikte Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın talimatı neticesinde ilçe genelindeki dezenfektan çalışmalarımızın yanı sıra market, manav, bakkal, lokanta, fırın ve pazar alanlarımızdaki denetimlerimizi artırdık. Vatandaşlarımızın, temel ihtiyaçlarını karşılamak için gittiği pazar yerlerinde tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Zabıta ekiplerimiz aracılığıyla, alınan önlemlerin denetimini düzenli aralıklarla sürdürüyoruz. Her yeni karar sonrası gerek pazar esnafımızı gerekse vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Halkımızdan beklentimiz, alınan tedbirlere uymalarıdır. Ancak bu şekilde, içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci atlatıp, sağlıklı yarınlara kavuşabiliriz” diye konuştu.

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