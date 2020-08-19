Avrupa Birliği (AB) tescilli ürünü altın meyve kayısıda hasadın sonuna gelindi.

Dünya kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya’nın Kale ve Battalgazi ilçelerinde 1,5 ay önce başlayan yaş kayısı hasadı, son olarak Doğanşehir, Darende, Kuluncak ve Hekimhan ilçelerinde de tamamlandı. Toplanan kayısılar kurutulmaya bırakıldı.

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesindeki heyet tarafından bu yılki rekolte yaş 381 bin ton, kuru ise 85 bin ton olarak açıklanmıştı. Açıklamada, “Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; 2020 yılı Kayısı Rekoltesi tahmini yaş olarak tahmini 381 bin 737 ton olarak belirlenmiştir. Yaş olarak ihracat ve iç piyasada tüketime ayrılan miktar 40 bin 637 ton olup; kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı 341 bin 100 ton ve elde edilecek kuru kayısı miktarı 85 bin 275 ton olarak tahmin edilmektedir” denilmişti.



Lisanslı depoculuk hizmete girince TMO alım yapacak

Diğer yandan, inşaatı büyük oranda tamamlanan ve önümüzdeki günlerde hizmete açılması beklenen lisanslı depoda üreticilerin ürünleri stoklanacak. Lisanslı depo hizmete girince, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticilerden kuru kayısı alacak.



114 ülkeye ihracat

Türkiye üretiminin yüzde 80’ini sağlayan Malatya’dan, 1 Ağustos 2019 ile 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında 96 bin 400 ton kuru kayısı ihracatı yapılarak, karşılığında ise 252 milyon 661 bin Dolar gelir sağlandı. Geçtiğimiz Temmuz ayında ise 3 bin 926 ton kuru kayısı ihracatı yapılıp, karşılığında 11 milyon 224 bin Dolar döviz girdisi sağlandı.



“Pazara hemen getirmeyin”

Bu arada, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Öncan, hasadı yapılan ve kurutulan kayısıların hemen pazara getirilmemesini önerip, pazara fazla ürün gelince fiyatının düşeceğini vurguladı.

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