Malatya valiliğinden yeni korana kararları Malatya’da kapalı salonlarda yemek serbest, sokakta yasak

Malatya’da kapalı düğün salonlarındaki ikram yasağı kaldırılırken, bu kez de sokak ve mahalle arası düğünlerinde toplu yemek verilmesinin yasaklanması kararı alındı.

65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.0020.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine dair karar alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Salonunda toplanıp, yeni tip korona virüs önlemleri için yeni kararlar aldı.

Toplantıda alınan kararlara arasında, ilgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanması istendi.



Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulacak

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekiplerinin” oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanmasına da karar verildi.

Mahalle Denetim Ekiplerinin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için bu ekiplerin, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına karar veren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının son bölümünde şunlar belirtildi:

“Kurulumuzun 14 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/118 sayılı kararıyla 10.0017.00 saatleri haricinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.0020.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu kapsamdaki vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda (trafiğin pik yaptığı saatlerde) bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesine, bu hususun ilgili kurumlarca basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulmasına karar verildi. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verildi"



Kapalı salonlarda yemek serbest, sokakta yasak

Kapalı alanlarda yapılan düğün, sünnet düğünü, nişan, mevlit vb. toplu organizasyonlarda yemek ve açıkta servis edilen yiyecek ikramında bulunulmamasına ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2020/116 sayılı kararının 1. maddesi kaldırılarak, Sokak ve mahalle arası düğünlerinde toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesine karar verildi.

