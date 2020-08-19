Yeni Malatyaspor’da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Hilti: O hilti ile ilgimiz yok

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni Malatyaspor’da teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu getirildi. Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’da Hikmet Karaman ile yolların ayrılmasının ardından Hamza Hamzaoğlu ile el sıkışıldı.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in ofisinde el sıkışılan deneyimli teknik adamın anlaşmanın ardından sıcağı sıcağına transfer listesini yönetim kuruluna sunduğu belirtildi.

Daha önce kısa bir süre Malatyaspor’u çalıştıran Hamzaoğlu, geçen sezonu Ankara ekibi Gençlerbirliği takımının başında geçirmişti.

1 yıllık sözleşme imzalayan Hamzaoğlu’nun anlaşmanın ardından takımın kampına katılmak üzere Bolu’ya gittiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.