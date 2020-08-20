Güder’den hicri yıl ve muharrem ayı mesajı

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Hicri yılbaşı ve muharrem ayının başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Muharrem ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Muharrem Ayının; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Güder, “ İslam dininde en kıymetli 4 aydan birisi olan ve hicri takvimin ilk ayı Muharrem ayını karşıladık. Bugün, Peygamber efendimizin Mekke’den Medine’ye hicretini esas alan hicri yılbaşının 1442. yıldönümüdür. Yüce Rabbimiz yeni hicri yılı hayırlara vesile eylesin. Muharrem ayı bünyesinde birçok önemli olayları barındırmaktadır. Muharrem ayı, paylaşmanın, bir arada olmanın, bereketin adı olan aşure gününü de barındıran çok önemli bir aydır; yasın ve lokmanın paylaşılmasıdır. Muharrem ayı hicri yılbaşımızdır, Hz. Adem'in tövbesinin kabul edildiği, Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuştuğu, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan, Hz. İbrahim'in Nemrut'un ateşinden, Hz. Musa ve İsrail oğullarının da Firavun'un zulmünden kurtulduğu günleri bünyesinde barındırmaktadır. Hz. Hüseyin'in ve Ehli Beyt'ten 71 canın Kerbela'da şehit edilmesi ise aynı zamanda hicri yılbaşı olan muharrem ayını bir matem ve hüzün mevsimine dönüştürmüştür. Bu ayda canlar, oruç ve matem tutarak Hz. Hüseyin başta olmak üzere Kerbela şehitlerini anıyor. Bu anlamda tüm canların oruçlarının ve dualarının kabul olmasını temenni ediyorum. Bu ay vesilesi ile birliğimiz, dirliğimiz, dostluğumuz, kardeşliğimiz ve komşuluğumuz artsın. Muharrem ayı sadece Alevi ve Bektaşi yurttaşlarımız için değil, ülkemizdeki bütün inançlı insanlarımız için yas ve matem günüdür. Yezid gibi dünyevi çıkarlar ve hevesler uğruna zalimliğe yürüyenler her devirde olmuştur. Zalimler her daim unutulup giderken, zulme direnenler ise hiçbir zaman kalplerden silinmeyecektir. Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularımızın daha da gelişmesine, dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyorum. Başta İmam Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, asırlardan beri Hz. Peygamber ve Ehli Beyt sevgisi etrafında kenetlenen toplumumuzun karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde yaşamaya devam edeceğine canı gönülden inanıyorum. Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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