Malatya Hal binasına Covid-19 düzenlemesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü, Covid 19 salgını sürecinde sebze meyve halin açılış ve kapanış saatlerinde düzenleme yaptı.



Covid 19 salgını nedeniyle çalışma saatlerinde değişikliğe gittiklerini belirten Hal Müdürü Halil Fırat yaptığı açıklamada, “Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde alınan bir takım kurulları Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda Hal binamızda da uygulamaktayız. Hal binamızda 50 komisyoncu esnafımız bulunmakta. Esnaflarımızı görevli arkadaşlarımız her sabah tek tek ziyaret edilerek maske takmaları konusunda uyarılırken sosyal mesafe kuralına da uymaları gerektiği hatırlatılmaktadır. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Gece geç saatlerde gelen araçların işlemleri gece ekiplerimiz tarafından yapılarak ilgili komisyoncu esnafın dükkanına yönlendirilmektedir. Özellikle hal binamızda yoğunluğun yaşandığı saatlerde Covid 19 salgını nedeniyle değişikliğe giderek Hal binamızın açılış saatini 05.00’den 04.00 kapanış saati ise 17.00 olarak yeniden belirledik. Bu şekilde yaşanan yoğunluğun önüne geçmeyi amaçladık. Hal binamızın temizliğine de büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımızla istişarelerde bulunarak belirli periyotlarla, ilaçlanması, süpürülmesi ve yıkanması gibi çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla Covid 19 salgını sürecini en iyi şekilde atlatmayı ve vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alış veriş yapmalarını sağlamaktır. Çok şükür bugüne kadar Hal’imizde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık” dedi.

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