Büyükelçisi Miyajima’dan Kayısı’ya övgü

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Malatya’ya gelen Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Japonya’ya her gidişinde kayısı götürdüğünü belirten Büyükelçi Miyajima, Malatya Kayısısını çok lezzetli bulduğunu vurguladı.

Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, yaş kayısıyı ilk defa Türkiye’de yediğini belirterek, “Gerçekten çok lezzetliydi. Japonya’ya her döndüğümde arkadaşlarıma kayısı götürüyorum ve onlar da gerçekten çok lezzetli buluyorlar” dedi.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima’yı Büyükşehir bürokratları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi girişinde karşıladı. Çiçeklerle karşılanan Büyükelçi Miyajima, Büyükşehir Belediye Başkanlık Sarayında ağırlandı. Ziyarette AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de hazır bulundu. Ziyarette Türk Japon dostluğu ve tarihi bağları anlatan Başkan Gürkan, sine vizyon gösterisi eşliğinde bir sunum yaptı.

Başkan Gürkan, Japonya ile tarihi birlikteliğin devam ettirilmesi noktasında gerek Japon Hükumetinin gerek Türk Hükumetimizin azami hassasiyeti gösterdiklerinin bilindiğini kaydetti. Japonya’nın Türkiye’ye desteklerine değinen Başkan Gürkan, “Son süreçte özellikle JAICA kapsamı içerisinde hem Türkiye'mizdeki değişik illerde göstermiş olduğunuz hassasiyet hem de bu çerçeve içerisinde Malatya’ya JAICA kapsamı içerisinde yapılan özellikle altyapı yatırımları dolayısıyla Japon Hükumetine müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Su, kanalizasyon isale hatları, arıtma tesisleri, yollarla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Son süreçte İller Bankası ile yapmış olduğumuz görüşmelerde özellikle bizim güney ve kuzey kuşak yolları ile ilgili JAICA kapsamı içerinde sizlerle ortaklaşa devam etmek istediğimizi belirtmek istiyoruz. Geçtiğimiz dönemde sizlerle özellikle engelli vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir şekilde yaşam standartlarına ulaştırılması noktasında yapmış olduğumuz protokol kapsamında 2 engelli aracımızın da çok yakın zamanda gerekli donanımlarının tamamlandığını ve şehrimize intikal ettirileceğini ifade etmek istiyorum. Yolların yanı sıra altyapı yatırımları ile ilgili de proje kapsamında paydaşlığımızın devam etmesini arzu ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Diğer taraftan Japonya'nın deprem kuşağında olması hasebiyle depremle ilgili tecrübe ve bilgi birikimlerini Türkiye ile paylaşması noktasında taleplerimizi iletmek istiyoruz. Bu kapsamda Kale İlçemizde 50 dönümlük alanda bir deprem eğitim merkezi yapılarak Japonlarla birlikte bu deprem eğitim merkezini birlikte yürütmeyi arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Türk ve Japon bazı atasözlerinin özdeşliğinden bahseden Başkan Gürkan, “Japon Kültüründeki insanlık değerlerine yaklaşımla Türk Toplumunun genel kültüründeki insanlık değerlerine yaklaşımı arasında bir paydaşlık gördüğümüzü ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.



Büyükelçisi Miyajima’dan Kayısı’ya övgü

Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Malatya ziyaretini çok gerçekleştirmek istediğini ve bugün bu ziyareti gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Miyajima, “Tarih ve kültürü çok zengin olan Malatya’ya geldiğim için çok memnun oldum. Japonya’dan gelen turistler genelde İstanbul ve Kapadokya gibi yerlere gidiyorlar ama ben Malatya hakkında çok bilgi öğrenip başka Japonlara anlatmak istiyorum. Malatya deyince aklıma kayısı geliyor. Malatya kayısısı gerçekten çok lezzetli oluyor ve yaş kayısıyı ilk defa Türkiye’de yemiştim ve o da gerçekten çok lezzetliydi. Japonya’ya her döndüğümde arkadaşlarıma kayısı götürüyorum ve onlar da gerçekten çok lezzetli buluyorlar” diye konuştu.

Ziyarette, Başkan Gürkan ve Milletvekili Tüfenkci, günün anısına Büyükelçi Miyajima’ya çeşitli hediyeler takdim ettiler.

