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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Büyükşehir’den pazar yerleri yangın güvenliği toplantısı

İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazar Yerleri Yangın Güvenliği Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanının yanısıra Zabıta Daire Başkanı, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri zabıta yetkilileri ile Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı katıldı.

Malatya Büyükşehir’den pazar yerleri yangın güvenliği toplantısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazar Yerleri Yangın Güvenliği Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanının yanısıra Zabıta Daire Başkanı, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri zabıta yetkilileri ile Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı katıldı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında, Pazar yerlerinde yangın güvenliğinin sağlanması ile ilgili bir toplantı yapıldı. Toplantı, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürü Emin Gölgeli, Battalgazi Belediyesi Zabıta Memuru Mehmet Çağrı Güler ile Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre ve İtfaiye Dairesi Şube Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Koordinasyon devam edecek
Toplantıda açış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, Muhtar derneklerinin talepleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları ile Pazar Yerleri Yangın Güvenliği Toplantısını düzenlediklerini kaydetti. Acar, “Pazar yerlerinde insan hayatının korunması, olası yangın ve afetlere daha erken ulaşılması, itfaiyenin geçişinin kolaylaştırılması konularını görüşmek üzere bir araya geldik. Oluşturduğumuz bu koordinasyon inşallah İtfaiye Daire Başkanlığımız bünyesinde devam edecek. Daha yaşanılabilir bir Malatya hazırlamak için hep beraber el ele vererek çalışacağız” dedi.
Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre ise pazarcılar olarak Malatya’ya hizmet eden esnaf grubu olduklarını belirterek, “Malatya halkına ihtiyaç duyduğu ürünleri ucuz olarak kaliteli bir şekilde kapısında sunan esnaflarız. Olası afetlerde; bilindiği gibi daha önce deprem afeti yaşandı; yangınlarda, hasta olması durumunda ambulans geçişi ihtiyacı karşısında pazarlarımızda hangi önlemlerin gerekli olduğu ve bu tedbirlerin devamlılığı konularında istişareler yapacağız. Yapabileceğimiz katkıları görüşeceğiz. Bu toplantının düzenlenmesinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Toplantıda daha sonra gündemdeki konular görüşüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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