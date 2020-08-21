Deprem mağdurlarının fatura sevinci

Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturalarının 3 ay ertelenmesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı.

Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenen vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturalarının 3 ay ertelenmesine ilişkin kararı Malatya’daki vatandaşlar sevinçle karşıladı

Doğan Başkan adlı vatandaş, “Devletimizin deprem mağduru vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgaz faturalarını 3 ay ertelemesi güzel bir şey buradan yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşlardan Hasan Şahin ise “Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Deprem sonrası mağdur olan ailelere 3 ay ertelenmesi güzel bir şey, inşallah daha güzel işler yaparlar vatandaşlarımıza yardımcı olurlar” ifadelerini kullandı

Yaşar Algil de, “Biz millet olarak böyle büyük bir devlet istiyoruz. Her zaman vatandaşlarının yanında olan Devletimizden ve başındakilerden Allah razı olsun. Depremde mağdur olan aile’nin 3 ay elektrik ve doğalgazlarını erteliyor. Millet olarak devletimize teşekkür ediyorum. AK Parti hükümetinden önce İstanbul depreminde hükumet deprem mağdurlarına gelen parayı vatandaşlarına vermiyordu emekliye ve çalışanlara maaş olarak ödüyordu. Şimdi ise devlet her zaman milletinin yanında. Elektrik ve doğalgazı 3 ay erteliyorlar, güzel bir karar” diye konuştu.

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