Yeni Malatyaspor, Zuqui ile sözleşme imzaladı

MALATYA (DHA) Yeni Malatyaspor Kulübü, Arjantin ekiplerinden Estudiantes'te forma giyen orta saha oyuncusu Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes forması giyen Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattı. Hoş geldin Zuqui" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya
2020-08-21 21:41:23
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