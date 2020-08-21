Yeni Malatyaspor, Zuqui ile sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor transfer çalışmaları kapsamında Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes forması giyen orta saha oyuncusu Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes forması giyen Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattı" ifadelerine yer verildi.
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