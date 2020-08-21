Yeni Malatyaspor, Zuqui ile sözleşme imzaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor, Zuqui ile sözleşme imzaladı

İHA

Yeni Malatyaspor, Zuqui ile sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor transfer çalışmaları kapsamında Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes forması giyen orta saha oyuncusu Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes forması giyen Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattı" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan 'Müjde' değerlendirmesi
YEREL HABERLER Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan 'Müjde' ...
Yeni Malatyaspor, Zuqui ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Zuqui ile sözleşme imzaladı
Güder'den ihraç eden ülke vurgusu
YEREL HABERLER Güder'den ihraç eden ülke vurgusu
Deprem mağdurlarının fatura sevinci
YEREL HABERLER Deprem mağdurlarının fatura sevinci
Malatya Büyükşehir’den pazar yerleri yangın güvenliği toplantısı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den pazar yerleri yangın güvenliği ...
Büyükelçisi Miyajima’dan Kayısı’ya övgü
YEREL HABERLER Büyükelçisi Miyajima’dan Kayısı’ya övgü
Arslantepe’den Nemrut’a tarihi yolculuk
YEREL HABERLER Arslantepe’den Nemrut’a tarihi yolculuk
Malatya'da Çilek Tarla günü düzenlendi
YEREL HABERLER Malatya'da Çilek Tarla günü düzenlendi
Japonya Büyükelçisinden Akdeniz'de diplomatik çözüm önerisi
YEREL HABERLER Japonya Büyükelçisinden Akdeniz'de diplomatik çözüm ...
Japonya Büyükelçisi Miyajima’dan işbirliği mesajı
YEREL HABERLER Japonya Büyükelçisi Miyajima’dan işbirliği mesajı
Muhtar Kuru’dan tarihi yapı açıklaması
YEREL HABERLER Muhtar Kuru’dan tarihi yapı açıklaması
Yeşilyurt Belediyesi asfaltta hizmetlerini genişletti
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi asfaltta hizmetlerini genişletti
Japon Büyükelçi Akıo: Türkiye ile doğal gaz ve petrolde aynı sorunları yaşıyoruz
YEREL HABERLER Japon Büyükelçi Akıo: Türkiye ile doğal gaz ve ...
Kale'de korona denetimleri sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Kale'de korona denetimleri sıklaştırıldı
Müdür Bentli, Bakan Koca’nın önerilerine uyulmasını istedi
YEREL HABERLER Müdür Bentli, Bakan Koca’nın önerilerine uyulmasını ...
İl Spor Merkezleri kayıtları başladı
YEREL HABERLER İl Spor Merkezleri kayıtları başladı
Yeni Malatyaspor kampında Hamza Hamzaoğlu kanunları
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor kampında Hamza Hamzaoğlu kanunları
Yeni Malatyaspor'un genç yeteneği Burak Efe dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'un genç yeteneği Burak Efe dikkat ...
Malatya İdmanyurdu transfere başladı
YEREL HABERLER Malatya İdmanyurdu transfere başladı
Üniversite-sanayi iş birliğine devam temennisi
YEREL HABERLER Üniversite-sanayi iş birliğine devam temennisi
Büyükşehir tekne ruhsatlarını titizlikle sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir tekne ruhsatlarını titizlikle sürdürüyor
Malatya Semt Konakları eğitime hazırlandı
YEREL HABERLER Malatya Semt Konakları eğitime hazırlandı
Hilaltepe caddesi genişletiliyor
YEREL HABERLER Hilaltepe caddesi genişletiliyor
Malatya Hal binasına Covid-19 düzenlemesi
YEREL HABERLER Malatya Hal binasına Covid-19 düzenlemesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X