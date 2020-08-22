Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı

Malatya’da bir mahalle, korona virüs vakaları nedeniyle karantina altına alındı.

Malatya valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Hekimhan İlçesi Karapınar Mahallesinde Covid19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 21 Ağustos 2020 tarih saat 18.00'dan itibaren karantina kararı alınmıştır” denildi.

Sözü edilen mahalleye 14 gün süreyle giriş ve çıkışlar yasaklanırken, ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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