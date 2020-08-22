Çatısı çöken ahırdaki 3 ineği itfaiye kurtardı

MALATYA, (DHA)MALATYA'da, çatısı çöken ahırdaki 3 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırın çatısı bir anda çöktü. Çatının çöktüğünü görenlerin ihbarıyla, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahıra gelen ekipler, çöken çatının altında kalan 3 ineği, enkazdan çıkararak sahibine teslim etti.
Çatının çöküş nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-08-22 16:07:08
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