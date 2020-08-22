Ahır çöktü hayvanlar kurtarıldı

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Malatya'da büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırın çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. İtfaiye ekipleri çöken ahırın çatısının altında kalan 3 ineği kurtardı.

Olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırın çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan ise Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma birimi tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Çatının çöküş nedeni konusunda inceleme sürüyor.

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