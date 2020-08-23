Kızılay, Rektörlük atamasını Saraç’tan aldı

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Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne 2.kez atanan Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektörlük atama yazısını YÖK Başkanı Yekta Saraç’tan aldı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay yaptığı açıklamada, “ İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atandığıma dair cumhurbaşkanlığı kararnamesini YÖK’te düzenlenen bir törenle sayın Yekta Saraç’ın elinden aldım. Hedefimiz üniversitemizi daha ileriye götürmektir“ dedi.

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