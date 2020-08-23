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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder’den işsizliği azaltacak proje

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklediği 'Birlikte Başaracağız' projesi, Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. Proje kapsamında 1840 yaş arası işsiz ve eski hükümlü vatandaşlara gerekli eğitimler verildikten sonra 6 farklı sektörde istihdam edilmeleri sağlanacak.

Güder’den işsizliği azaltacak proje

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklediği ‘Birlikte Başaracağız’ projesi, Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. Proje kapsamında 1840 yaş arası işsiz ve eski hükümlü vatandaşlara gerekli eğitimler verildikten sonra 6 farklı sektörde istihdam edilmeleri sağlanacak.
Malatya’daki işsizlik oranının azaltılmasına katkı sağlanacak 1 milyon 200 bin TL bütçeli “Birlikte Başaracağız” projesiyle, çalışmayan ve eski hükümlü 1840 yaş arası bireylere, yetkinliklerine ve geliştirilebilir. Özelliklerine uygun mesleki beceriler kazandırılması ve istihdama katılım sağlamaları hedefleniyor. İşsizliğin bireye ve topluma yansıyan olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesinin amaçlandığı ‘Birlikte Başaracağız’ projesiyle, işsizliğin azaltılması, sosyal kalkınmanın hızlandırılması, dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, toplumun çekirdeği olan aile içerisindeki düzensizliklerin azaltılmasına destek olarak, ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan dayanışma içinde olan güçlü toplum temellerini sağlamlaştırmak amaçlanmaktadır. Battalgazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü iştirakçiliğinde düzenlenecek projeyle Malatya’da iş açığı olan 6 farklı sektörde eğitimler verilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere eğitim sonrasında işe yerleştirilmelerine destek olunacak.

210 kursiyere eğitim verilecek
6 farklı sektörde ihtiyaç duyulan iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek ve sektörde istihdamın arttırılması amaçlanan projeye, Karagöz Mahallesi, Merkez Beydağı Mahallesi, Şehit Fevzi Mahallesi, Hanımınçiftliği Mahallesi, Göztepe Mahallesi, Hatunsuyu Mahallesi ve Taştepe mahallesi’nde ikamet eden 1840 yaş arası işsiz ve eski hükümlü vatandaşlar başvurabilecek. Toplam 210 kişiye eğitim verilecek ve bu sayının yüzde 10’unu istihdam edilecek.

“Kardeşlerimize iş bulabilmeleri için alt yapı sağlıyoruz”
Önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek proje hakkında bir açıklamada bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak SOGEP kapsamında Fırat Kalkınma Ajansına 2 tane proje sunmuştuk. Bunlardan bir tanesi Battalgazi’nin Kalbi kadın Kooperatifi, diğer projemiz ise ‘Birlikte başaracağız’ projesiydi. Bilindiği gibi Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifimiz daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul görmüş ve o noktada Bakanlığın desteğini almıştık. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi projemizde, evlerinde iş sahibi olmak isteyen veya ellerindeki hünerleri sergilemek isteyen bayanlarımıza bu olanağı sunarak, aile bütçesine de aynı zamanda katkı sunmalarını amaçladık. SOGEP kapsamında kabul edilen diğer projemiz ise ‘Birlikte başaralım’ projesi. Burada amacımız işsizlikle mücadele noktasında işsiz olan kardeşlerimize iş bulabilmeleri için alt yapı sağlamaktır. Tabi bunda sayı sınırlı olacak. Projemizde 210 tane vatandaşımızı kursa tabi tutacağız. Toplamda 210 vatandaşımız belirli kurslardan geçtikten sonra kalifiyeli eleman olma unvanını kazanmış olacaklar ve bunun sertifikasını almış olacaklar. Kursiyerlerimizin almış olduğu sertifikalar, sektörlerin ihtiyacını karşılama noktasında yardımcı olacaktır. Başvuru için belli koşullar, şartlar var ve bunlar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Projemizde paydaşlarımız olacak. İştirakçilerimiz ile beraber kurslarımızı geliştirmiş olacağız. İŞKUR üzerinden günlük belli bir ücret de kursiyerlerimize verilecek. Burada esas amacımız verilecek olan ücretten ziyade, kursu alan 210 vatandaşımızı kalifiyeli hale getirmek. Bu projemizi de inşallah ilerleyen günlerde başlatarak, Battalgazi’deki vatandaşımıza faydalı olmak istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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