Kayısıya değer katacak projede sona yaklaşılıyor 13 milyon 600 bin Euro’luk proje

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayısıya değer katacak projede sona yaklaşılıyor 13 milyon 600 bin Euro’luk proje

İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi'nin inşaatının tamamlanabilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kayısıya değer katacak projede sona yaklaşılıyor 13 milyon 600 bin Euro’luk proje

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi’nin inşaatının tamamlanabilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.
Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesinin tesisleri arasında, kuru kayısı depolama binası, laboratuvar binası, idari bina, kantar, su deposu, giriş kontrol binası ve güneş enerjisi santralinin kurulumu yer alıyor. 38 dönüm arazi üzerinde yapımı devam etmekte olan projenin toplam kapalı alanı yaklaşık 12 bin metrekareden oluşuyor.
Proje, Malatya’nın en önemli geçim kaynaklarından ve ihraç ürünlerinden olan kayısının kalitesine göre sınıflandırılarak modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanmasına, daha iyi şartlarda pazarlanmasına ve kayısı ticaretinde çok önemli bir merkez olmasına büyük katkılar sağlayacak. Kayısıda fiyat istikrarını sağlamak ve uygun koşullarda finansman teminini oluşturmak suretiyle üreticilere önemli destekler sağlayacak olan projenin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.
Projenin Kaba inşaat çalışmaları ile Güneş Enerjisi Santrali kurulum çalışmaları yüzde 75 seviyelerine, mekanik ve elektrik işleri yüzde 20, altyapı ve çevre düzenlenmesi işleri yüzde 50 oranında tamamlandı.
Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi, Toplam kapasitesi 5 bin ton olan ve her biri 500 ton kapasiteli 10 adet soğuk depo ünitesini içerecek şekilde inşa ediliyor. Çok modern ve otomatik bir soğutma ve iklimlendirme sistemiyle donatılacak soğuk depo üniteleri hem gün kurusu kayısı hem de kükürtlü kayısının hijyenik, standartlara uygun olarak nem, kükürt ve kalitesinde herhangi bir kayıp yaşanmadan depolama imkanı sunacak.

Güneş enerjisinden yararlanılacak
Kuru Kayısı Lisanlı Depo Projesi kapsamında depolama ve işletmesinde enerji gideri önemli bir etken olmakla birlikte, bu enerji sarfiyatının en az seviyelere düşürülmesi için proje kapsamında yaklaşık 1 MW’lık Güneş Enerji Santrali de inşa ediliyor.
Proje kapsamında, Kuru kayısı ürününün ihracat standartlarını sağlamaya yönelik, gerekli olan ürün analizlerinin yapılacağı yetkili sınıflandırıcı laboratuvarı ile birlikte ürünün işlenmesi ve paketlemesine yönelik kayısı işleme hattının modern bir şekilde donatısıyla kurulması sağlanacak. Ayrıca, kurulacak Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk sistemi üzerinden kuru kayısının uluslararası pazara açılmasını sağlayacak Borsa platformunun da kurulumu sağlanacak.

“Kayısıya hak ettiği değeri katacak projelerimiz devam edecek”
Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi çalışmalarının geldiği son durum ile ilgili bilgiler aktaran Büyükşehir Belediyesi Hibeler Şube Müdürü Bayram Uzun, “Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi AB tarafından finanse edilen yaklaşık maliyeti 13 milyon 600 bin Euro’luk bir bütçeye sahip. Malatya ekonomisinde büyük bir yere sahip olan kayısı, yaklaşık 65 bin ailenin doğrudan geçim kaynağını oluşturmaktadır. Yıllık 380 milyon dolar gibi bir ihracat rakamıyla hem ülke hem il ekonomisine önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle kayısıda fiziki ve teknolojik altyapıyı iyileştirecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Projemiz hızlı bir şekilde devam etmekte. Dünya’yı etkileyen Covid 19 salgını sürecinde Yüklenici Firmamız, Müşavir firmamız ve koordinatörlüğümüzün almış olduğu tedbirler sonucunda çalışmalarımız herhangi bir aksamaya uğramadan büyük bir hızla devam etmektedir. Projemiz kapsamında her biri 500 tonluk 10 adet soğuk hava deposu, paketleme ve işleme üniteleri, idari bina, bora, kantar ve diğer bileşenler ile teknolojik altyapıları hazır halde hizmete sunulacak. Laboratuvarımızda ihracat için gerekli bütün analizler yapılabilecektir. Proje kapsamında 1 MW’lık GES projesi kurularak enerji maliyetinden tasarruf sağlanacaktır. İnşallah Malatya kayısısını hak ettiği değere bu projemiz ile kavuşturmuş olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın çok önemsediği Malatya’yı kayısı merkezi yapma noktasında projelerimiz devam edecektir. Hazırlayacağımız yeni projelerle birlikte Malatya’yı Kayısı Kenti olarak anılmasını ve Ticarette üs haline gelmesi için çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da örtü yangını
YEREL HABERLER Malatya'da örtü yangını
Güder’den işsizliği azaltacak proje
YEREL HABERLER Güder’den işsizliği azaltacak proje
Öğrenciler bursluluk sınavı öncesinde ter döktü
YEREL HABERLER Öğrenciler bursluluk sınavı öncesinde ter döktü
Akçadağ’da düğünlerde ikram kısıtlandı
YEREL HABERLER Akçadağ’da düğünlerde ikram kısıtlandı
Kızılay, Rektörlük atamasını Saraç’tan aldı
YEREL HABERLER Kızılay, Rektörlük atamasını Saraç’tan aldı
Yeşilyurt’ta parklarda Covid-19 önlemleri artırıldı
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta parklarda Covid-19 önlemleri artırıldı
5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
Hamza Hamzaoğlu: "Diğer takımlardan daha şanslıyız"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "Diğer takımlardan daha şanslıyız"
Derebeyleri'nden yeni sezon toplantısı
YEREL HABERLER Derebeyleri'nden yeni sezon toplantısı
Milli Fitness sporcusu Gürsoy Malatya'nın tanıtım yüzü oldu
YEREL HABERLER Milli Fitness sporcusu Gürsoy Malatya'nın tanıtım ...
Japonya Büyükelçisi Miyajima Darende’de
YEREL HABERLER Japonya Büyükelçisi Miyajima Darende’de
Gürkan’dan hizmet vurgusu
YEREL HABERLER Gürkan’dan hizmet vurgusu
Ahır çöktü hayvanlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Ahır çöktü hayvanlar kurtarıldı
Japonya Büyükelçis Miyajima, Arslantepe Açık Hava Müzesi’ne hayran kaldı
YEREL HABERLER Japonya Büyükelçis Miyajima, Arslantepe Açık Hava ...
Büyükelçisi Miyajima, ilçme suyunun çıktığı tesisi gezdi
YEREL HABERLER Büyükelçisi Miyajima, ilçme suyunun çıktığı tesisi ...
Cadde ve sokaklara bakım
YEREL HABERLER Cadde ve sokaklara bakım
Çatısı çöken ahırdaki 3 ineği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çatısı çöken ahırdaki 3 ineği itfaiye kurtardı
Doğalgaz rezervinin keşfedilmesine başkanlardan sevinç
YEREL HABERLER Doğalgaz rezervinin keşfedilmesine başkanlardan ...
Obezitenin ölümcüllüğü sigarayı geçiyor
YEREL HABERLER Obezitenin ölümcüllüğü sigarayı geçiyor
Battalgazi Belediyesi personeli covid-19 testi yaptırdı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi personeli covid-19 testi ...
Büyükelçisi Miyajima, Nemrut Dağı’na hayran kaldı
YEREL HABERLER Büyükelçisi Miyajima, Nemrut Dağı’na hayran kaldı
İNÜAFAM’da Mali’deki askeri darbe değerlendirildi
YEREL HABERLER İNÜAFAM’da Mali’deki askeri darbe değerlendirildi
Çınar'dan Yeşilyurt Belediyespor kampına ziyaret
YEREL HABERLER Çınar'dan Yeşilyurt Belediyespor kampına ziyaret
Malatya ve civarında yağış ve rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Malatya ve civarında yağış ve rüzgar uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X