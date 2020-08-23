Kayısıya değer katacak projede sona yaklaşılıyor 13 milyon 600 bin Euro’luk proje

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi’nin inşaatının tamamlanabilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesinin tesisleri arasında, kuru kayısı depolama binası, laboratuvar binası, idari bina, kantar, su deposu, giriş kontrol binası ve güneş enerjisi santralinin kurulumu yer alıyor. 38 dönüm arazi üzerinde yapımı devam etmekte olan projenin toplam kapalı alanı yaklaşık 12 bin metrekareden oluşuyor.

Proje, Malatya’nın en önemli geçim kaynaklarından ve ihraç ürünlerinden olan kayısının kalitesine göre sınıflandırılarak modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanmasına, daha iyi şartlarda pazarlanmasına ve kayısı ticaretinde çok önemli bir merkez olmasına büyük katkılar sağlayacak. Kayısıda fiyat istikrarını sağlamak ve uygun koşullarda finansman teminini oluşturmak suretiyle üreticilere önemli destekler sağlayacak olan projenin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.

Projenin Kaba inşaat çalışmaları ile Güneş Enerjisi Santrali kurulum çalışmaları yüzde 75 seviyelerine, mekanik ve elektrik işleri yüzde 20, altyapı ve çevre düzenlenmesi işleri yüzde 50 oranında tamamlandı.

Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi, Toplam kapasitesi 5 bin ton olan ve her biri 500 ton kapasiteli 10 adet soğuk depo ünitesini içerecek şekilde inşa ediliyor. Çok modern ve otomatik bir soğutma ve iklimlendirme sistemiyle donatılacak soğuk depo üniteleri hem gün kurusu kayısı hem de kükürtlü kayısının hijyenik, standartlara uygun olarak nem, kükürt ve kalitesinde herhangi bir kayıp yaşanmadan depolama imkanı sunacak.



Güneş enerjisinden yararlanılacak

Kuru Kayısı Lisanlı Depo Projesi kapsamında depolama ve işletmesinde enerji gideri önemli bir etken olmakla birlikte, bu enerji sarfiyatının en az seviyelere düşürülmesi için proje kapsamında yaklaşık 1 MW’lık Güneş Enerji Santrali de inşa ediliyor.

Proje kapsamında, Kuru kayısı ürününün ihracat standartlarını sağlamaya yönelik, gerekli olan ürün analizlerinin yapılacağı yetkili sınıflandırıcı laboratuvarı ile birlikte ürünün işlenmesi ve paketlemesine yönelik kayısı işleme hattının modern bir şekilde donatısıyla kurulması sağlanacak. Ayrıca, kurulacak Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk sistemi üzerinden kuru kayısının uluslararası pazara açılmasını sağlayacak Borsa platformunun da kurulumu sağlanacak.



“Kayısıya hak ettiği değeri katacak projelerimiz devam edecek”

Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi çalışmalarının geldiği son durum ile ilgili bilgiler aktaran Büyükşehir Belediyesi Hibeler Şube Müdürü Bayram Uzun, “Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi AB tarafından finanse edilen yaklaşık maliyeti 13 milyon 600 bin Euro’luk bir bütçeye sahip. Malatya ekonomisinde büyük bir yere sahip olan kayısı, yaklaşık 65 bin ailenin doğrudan geçim kaynağını oluşturmaktadır. Yıllık 380 milyon dolar gibi bir ihracat rakamıyla hem ülke hem il ekonomisine önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle kayısıda fiziki ve teknolojik altyapıyı iyileştirecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Projemiz hızlı bir şekilde devam etmekte. Dünya’yı etkileyen Covid 19 salgını sürecinde Yüklenici Firmamız, Müşavir firmamız ve koordinatörlüğümüzün almış olduğu tedbirler sonucunda çalışmalarımız herhangi bir aksamaya uğramadan büyük bir hızla devam etmektedir. Projemiz kapsamında her biri 500 tonluk 10 adet soğuk hava deposu, paketleme ve işleme üniteleri, idari bina, bora, kantar ve diğer bileşenler ile teknolojik altyapıları hazır halde hizmete sunulacak. Laboratuvarımızda ihracat için gerekli bütün analizler yapılabilecektir. Proje kapsamında 1 MW’lık GES projesi kurularak enerji maliyetinden tasarruf sağlanacaktır. İnşallah Malatya kayısısını hak ettiği değere bu projemiz ile kavuşturmuş olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın çok önemsediği Malatya’yı kayısı merkezi yapma noktasında projelerimiz devam edecektir. Hazırlayacağımız yeni projelerle birlikte Malatya’yı Kayısı Kenti olarak anılmasını ve Ticarette üs haline gelmesi için çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

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