Hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök 'kenevir' ele geçirildi; 2 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hekimhan'a bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-08-23 21:26:20



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