Spor Merkezleri kayıtları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Merkezleri kayıtları başladı

İHA

Malatya'da Spor Merkezleri kayıtları başladı. Her yıl 81 ilimizde eş zamanlı olarak Spor Genel Müdürlüğünün 81'inci kuruluş yıl dönümü olan 29 Haziran da açılırken bu yıl dünya genelinde yaşanan Kovid19 salgını nedeniyle 17 Ağustos tarihinde alınan tedbirler çerçevesinde Spor Merkezi kayıtları başladı.

Spor Merkezleri kayıtları başladı

Malatya’da Spor Merkezleri kayıtları başladı. Her yıl 81 ilimizde eş zamanlı olarak Spor Genel Müdürlüğünün 81’inci kuruluş yıl dönümü olan 29 Haziran da açılırken bu yıl dünya genelinde yaşanan Kovid19 salgını nedeniyle 17 Ağustos tarihinde alınan tedbirler çerçevesinde Spor Merkezi kayıtları başladı.
5 18 yaş grubu çocuk ve gençler, 12’si engelli olmak üzere 35 branşta eğitim alacak. 2020 yılı İl spor merkezine kayıtları, Merkez Spor Salonunda il spor merkezleri kayıt bürosunda yapılacak.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tüm branşlara 5 18 yaş grubu çocuk ve gençler kabul edilecektir. Yüzme branşı aylık 75 TL olarak açıklanırken, diğer branşlar ücretsiz gerçekleşecektir. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesine katılan öğrencilerden Yüzme kursları için ücret talep edilmeyecektir. Ayrıca 12 branşta engelli çocuk ve gençlere de ayrı gruplar oluşturmak üzere branşlar açılacaktır. İl Spor Merkezlerinin açılış töreni bu yıl yapılmayacaktır. Yaz Spor Okullarında açılacak branşlar ise: Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Eskrim, Futbol , Güreş, Halter, Hentbol, İzcilik, Judo, Karate, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Vücut Geliştirme Fitness, Yüzme, Bedensel Engelliler Atletizm, Bedensel Engelliler Badminton, Bedensel Engelliler Yüzme Atletizm, İşitme Engelliler Atıcılık, İşitme Engelliler Taekwondo, İşitme Engelliler Güreş, İşitme Engelliler Badminton, İşitme Engelliler Masa Tenisi, Görme Engelliler Yüzme, Özel Sporcular Masa Tenisi, Özel Sporcular Atletizm, Özel Sporcular Voleybol” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması Adil Gevrek : "5 transfer daha yapacağız"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması Adil Gevrek ...
Malatya'da 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi
Büyükşehir spora ağırlık verecek
YEREL HABERLER Büyükşehir spora ağırlık verecek
Kurşunlanan sürücü kaza yaptı Yaralı sürücünün aracında uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kurşunlanan sürücü kaza yaptı Yaralı sürücünün ...
Başkan Gürkan’dan organik tarıma destek
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan organik tarıma destek
Malatya’da korkutan deprem
YEREL HABERLER Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök 'kenevir' ele geçirildi; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök 'kenevir' ele ...
Hekimhan’da Hatıra Ormanı’nın açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Hekimhan’da Hatıra Ormanı’nın açılışı yapıldı
Malatya Çöşnük’e üst geçit kazandırılıyor
YEREL HABERLER Malatya Çöşnük’e üst geçit kazandırılıyor
Kayısıya değer katacak projede sona yaklaşılıyor 13 milyon 600 bin Euro’luk proje
YEREL HABERLER Kayısıya değer katacak projede sona yaklaşılıyor 13 ...
Malatya'da örtü yangını
YEREL HABERLER Malatya'da örtü yangını
Güder’den işsizliği azaltacak proje
YEREL HABERLER Güder’den işsizliği azaltacak proje
Öğrenciler bursluluk sınavı öncesinde ter döktü
YEREL HABERLER Öğrenciler bursluluk sınavı öncesinde ter döktü
Akçadağ’da düğünlerde ikram kısıtlandı
YEREL HABERLER Akçadağ’da düğünlerde ikram kısıtlandı
Kızılay, Rektörlük atamasını Saraç’tan aldı
YEREL HABERLER Kızılay, Rektörlük atamasını Saraç’tan aldı
Yeşilyurt’ta parklarda Covid-19 önlemleri artırıldı
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta parklarda Covid-19 önlemleri artırıldı
5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
Hamza Hamzaoğlu: "Diğer takımlardan daha şanslıyız"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "Diğer takımlardan daha şanslıyız"
Derebeyleri'nden yeni sezon toplantısı
YEREL HABERLER Derebeyleri'nden yeni sezon toplantısı
Milli Fitness sporcusu Gürsoy Malatya'nın tanıtım yüzü oldu
YEREL HABERLER Milli Fitness sporcusu Gürsoy Malatya'nın tanıtım ...
Japonya Büyükelçisi Miyajima Darende’de
YEREL HABERLER Japonya Büyükelçisi Miyajima Darende’de
Gürkan’dan hizmet vurgusu
YEREL HABERLER Gürkan’dan hizmet vurgusu
Ahır çöktü hayvanlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Ahır çöktü hayvanlar kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X