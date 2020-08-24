Silah ve esrardan 4 kişi yakalandı

Malatya’da, silah ve kesici aletler ile esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 4 zanlı uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle bir operasyon gerçekleştirildi.
Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek Mahallesinde 4 şüpheli şahsın araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 3 gram kubar esrar, 1 adet pala ve 2 adet sustalı bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs haklarında, uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yasal işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.