Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı

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MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Pütürge ilçesine bağlı Arıtoprak Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Covid-19 vakaları tespit edilmesiyle mahallenin karantinaya alındığı belirtilerek, "Pütürge ilçesi Arıtoprak Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 24 Ağustos 2020 tarihi saat:14.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞ

2020-08-24 16:00:46



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