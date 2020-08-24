Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid19) vakalarının artması üzerine karantina altına alındı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Pütürge İlçesi Arıtoprak Mahallesinde Covid19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 24 Ağustos 2020 tarihi saat:14.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır” denildi.

Sözü edilen mahalleye 14 gün süreyle giriş ve çıkışlar yasaklanırken, mahallenin ihtiyacı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.