Yeşilyurt Belediyesi sokak sağlıklaştırma projesini yaygınlaştırıyor

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kaynarca’dan sonra Melekbaba mahallesinde de hayata geçirecekleri ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesiyle, bölgenin sosyal yapısına yeni değerler kazandıracaklarını söyledi.

‘Sokak Sağlıklaştırma’ projeleri hakkında açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un çehresini değiştirecek ciddi hamleler yapacaklarını bildirdi. Çınar, “ Kadim medeniyeti, kültürü ve tarihsel ruhuyla köklü bir geçmişe sahip olmasının yanı sıra toplumsal dayanışmaya büyük kazanımlar sağlayan mahallelilik kültürünün güçlü bir şekilde yaşandığı Yeşilyurt’umuzda bu eşsiz zenginlikleri muhafaza etmek adına çok ciddi projeler uygulamaktayız. Tarihi konaklarımızın restorasyon projelerinden müzelere, yöresel yemeklerimizin tanıtımından sokak ve meydan düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede yürüttüğümüz yatırımlarla Yeşilyurt’umuzun çehresini değiştiriyoruz. İlçemizin dört bir yanında yeni cazibe ve çekim alanları oluşturmak adına başlattığımız ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projelerimizde bu yatırımlarımıza farklı güzellikler katacaktır. Yeşilyurt’umuzun ekonomik, sosyal ve turizm yönünden gelişmesi ve daha fazla tercih edilmesi bakımından büyük önem verdiğimiz bu projemiz ile ilçemizin farklı bölgelerinde bulunan cadde ve sokakları baştan aşağıya yenileyerek düzenliyoruz. İlk olarak Kaynarca mahallesinde başlattığımız bu projemiz sayesinde eskiyen ve bakıma ihtiyacı olan binaların dış cephelerini yeniliyoruz, yolları ve kaldırımları düzenliyoruz, aydınlatma işlemlerini yerin altına alıyoruz, sosyal tesis ve park gibi yatırımlarla hemşehrilerimizin huzurlu ve güvenli ortamlarda yaşamalarına olanak tanıyacağız. Bu proje hem göze hitap ediyor, hem de şehrimize has bir mimariyi canlı tutuyor” ifadelerini kullandı.

Alt yapı çalışmaları yapan kamu ve kurumlarla işbirliği halinde yürüttükleri bu özel projeye Melekbaba Mahallemizde de uygulayacaklarını aktaran Başkan Çınar, “Son dönemlerde gerek alt ve üst yapı yatırımları gerekse de Gençlik Merkezi gibi ciddi yatırımlarla farklı bir hüviyete bürünen Melekbaba Mahallemizde tespit ettiğimiz bölgelerde ki binaların dış cephelerini yenileyip, cadde ve sokaklarımızı dikkat çekici bir projeyle güzelleştirip, çevre düzenleme, yeşillendirme ve park çalışmalarımızla bölgemizin daha da değerli hale gelmesini sağlayacağız. Sokaklara bakan avlu duvarları, evlerin kapı ve pencere çerçeveleri ile bina cephelerini yenileyip, yollara ise uygun taşlar döşenecektir. Etaplar halinde yapıp belirlenen program çerçevesinde hizmete sunmayı planladığımız projemiz bittiği zaman görsel güzelliğe kavuşacak olan muhteşem sokaklarımızda vatandaşlarımız mutlu, huzurlu bir şekilde hem yaşama hem de gezme fırsatı yakalayabilecekler. Bu tür projelerimiz esnaflarımızın da işlerini belli bir düzen ve uyum içerisinde yapmasına fırsat tanıyacak olup, ticari hareketliliği de bu vesileyle yakalamış olacağız. Projemizin ihalesini yakın zamanda yapıp, saha çalışmalarına başlayacağız. İnşallah planlamamız doğrultusunda projemizi başarılı bir şekilde uygulayarak halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.