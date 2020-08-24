Arslantepe’den Nemrut’a tarihe yolculuk başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arslantepe’den Nemrut’a tarihe yolculuk başladı

İHA

Arslantepe’den Nemrut’a tarihe yolculuk başladı

Vatandaşların tarih bilincini arttırmak amacıyla Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Arslantepe’den Nemrut’a Tarihe Yolculuk’ projesinin ilk gezi turu tamamlandı. Gezi turu 30 Ekim’e kadar devam edecek.
Tarihi mekanların tanıtımına büyük önem verdiği belirtilen Battalgazi Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Arslantepe’den Nemrut’a Tarihe Yolculuk’ proje ile bugüne kadar tarihi mekanları göremeyen vatandaşları, tarihi bir yolculuğa çıkardı.
Malatya'nın tarihi ve coğrafi güzelliklerini tanıtmayı hedefleyen çalışma da sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlendi. Rehberler nezaretinde binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Eskimalatya bölgesinde bulunan tarihi mekanları yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Tabiat güzellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan ve tarihi çınar ağacının da içinde bulunduğu Galip Demirel Çınar Park’ta kahvaltı programı ile başlayan gezi, binlerce yıllık medeniye ev sahipliği yapmış Arslantepe Höyüğü, Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ı, Metin Sözen Sanat Sokağı gezisi, Ulu Cami ve Poyraz Konağını gezen katılımcılar daha sonra şifalı içme suları ve rekreasyon alanları ile ünlenen İspendere Şifalı İçmelerinde yenilen öğlen yemeğinin ardından Nemrut’ta güneşin batışının eşsiz manzarasını izlediler. Gerçekleşen tur 30 Ekim’e kadar haftanın her günü düzenli periyotlarda gerçekleştirilecek.

Katılımcılardan teşekkür
Geziye İstanbul’dan katıldığını ve Malatya’nın tarihi mekanları hakkında bilgi sahibi olduğunun belirten Berivan Özcan isimli katılımcı, “Öncelikle böylesine güzel bir turu düzenleyen Battalgazi Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bu gezi turuna İstanbul’dan katıldım. Gerçekten çok güzel ve gurur verici bir gezi oldu. Malatya’nın tarihini ve dünyaya gösterilmesi açısından çok önemli bir konumdayız. Mezopotamya bölgesinin orta bölgesindeyiz. Ben bu geziye hayran kaldım. Bir daha katılım sağlamayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Battalgazi Belediyesine, gezi turu için teşekkürlerini ileten İsmail Beyaz isimli katılımcı ise "Bu gezi turu için İstanbul’dan geldik. Bu gezi turu ile Malatya’daki tarihi yakından tanıma fırsatı bulduk. Gezimiz Arslantepe Höyüğü’nden başladı, Nemrut’ta son buldu. Herkese tavsiye ediyorum. Tarihimizi yakından görüyoruz. Bu turun düzenlenmesine vesile olan başta Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Proje Malatya için bir kazanımdır”
Arslantepe’den Nemrut’a Tarihe Yolculuk projesinin Malatya’ya bir kazanım olduğunu dile getiren Battalgazi İnşaat Şirketi ve Arslantepe Personel A.Ş. Genel Müdürü Oğuzhan Kandemir, “Bu projeyi biz daha önceden planlamıştık. Hedefimiz bu projeyi Nisan ayı gibi hayata geçirmekti. Fakat tüm dünya gibi ülkemizde bir pandemi sürecinden geçiyor. Bunun için projeyi ertelemek zorunda kaldık. Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Osman Güder‘inde tarihe ve turizme olan hassasiyetinden dolayı böyle bir projeye başladık. Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığından aldığımız olur ile projemizi hayata geçirdik. Projemizin ilk misafirleri ile birlikteyiz. Battalgazimizin Orduzu Galip Demirel Çınar Park tesislerinde kahvaltı ile başlayan turumuz, Eskimalatya’daki tarihi mekanların gezisi ile devam ediyor. İspendere Şifalı İçmelerindeki yemek molasının ardından güneşin batışını izlemek için Nemrut’a gidiyoruz. Bu proje Malatya için bir kazanım diye düşünüyorum. Daha öncesinde bu tür gezi turları vardı ama son 56 yıldır bu turlar düzenlenmemiş. Bu bölgeler yalnız bırakılmış, ertelenmiş, ötelenmiş biz bunu görüyoruz. Sosyal mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına maksimum seviyede özen gösteriyoruz. Araçlarımız her tur öncesinde dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olabilirler. Turumuza başvurmak isteyen vatandaşlarımız Gazi İlkokulun önündeki kayıt büromuzdan arkadaşlarımıza ulaşabilir ve kayıt olabilirler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürkan’dan üniversite ile işbirliği vurgusu
YEREL HABERLER Gürkan’dan üniversite ile işbirliği vurgusu
Malatya Büyükşehir BELSOS’ta Covid 19 titizliği
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir BELSOS’ta Covid 19 titizliği
Malatya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığına 4 ...
Yeşilyurt Belediyesi sokak sağlıklaştırma projesini yaygınlaştırıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi sokak sağlıklaştırma projesini ...
Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı
YEREL HABERLER Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı
Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
Kale’de Çilek yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Kale’de Çilek yaygınlaşıyor
Yeşilyurt Belediyespor yeni tesisine taşındı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor yeni tesisine taşındı
Uşen'den hizmet vurgusu
YEREL HABERLER Uşen'den hizmet vurgusu
Silah ve esrardan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Silah ve esrardan 4 kişi yakalandı
Traktörün altında kalan sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Malatya’da Covid-19 denetimi sürüyor
YEREL HABERLER Malatya’da Covid-19 denetimi sürüyor
Pütürge’de artçı depremler devam ediyor
YEREL HABERLER Pütürge’de artçı depremler devam ediyor
Korona nedeniyle temizlik şirketleri ev temizliğini tercih etmiyor
YEREL HABERLER Korona nedeniyle temizlik şirketleri ev temizliğini ...
Spor Merkezleri kayıtları başladı
YEREL HABERLER Spor Merkezleri kayıtları başladı
Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması Adil Gevrek : "5 transfer daha yapacağız"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması Adil Gevrek ...
Malatya'da 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi
Büyükşehir spora ağırlık verecek
YEREL HABERLER Büyükşehir spora ağırlık verecek
Kurşunlanan sürücü kaza yaptı Yaralı sürücünün aracında uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kurşunlanan sürücü kaza yaptı Yaralı sürücünün ...
Başkan Gürkan’dan organik tarıma destek
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan organik tarıma destek
Malatya’da korkutan deprem
YEREL HABERLER Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök 'kenevir' ele geçirildi; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök 'kenevir' ele ...
Hekimhan’da Hatıra Ormanı’nın açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Hekimhan’da Hatıra Ormanı’nın açılışı yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X