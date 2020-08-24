AK Parti Arapgir’de Ebubekir Taş dönemi

AK Parti Malatya’nın Arapgir İlçesinde 7. olağan kongresi gerçekleşti. Tek listeyle gidilen kongrede Ebubekir Taş ilçe başkanlığına getirildi.

7. olağan kongrede tek listeyle seçime gidildi. Ebubekir Taş ilçe başkanlığına getirildi.

Kongrede konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, ‘’AK Parti çatısı altında yapacağımız çok iş var. Ünvanımız makamımız ne olursa olsun derdimiz hizmet olduktan sonra biz bu davaya daha çok hizmet edeceğiz. Bundan sonraki görevinde delegelerin oylarıyla seçilecek yönetime başarılar diliyorum . Arapgir için gecesini gündüzüne katan başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, “Pandemi süreci olmasına rağmen delege arkadaşlarımızın, mahalle başkanlarımızın, teşkilat arkadaşlarımızın burada olması bizleri sevindiriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bu kutlu davaya hizmet edebilmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yanında her zaman sapasağlam duran partililerimize ve vatandaşlara teşekkür ederim” şeklinde konuşu.

Milletvekili Ahmet Çakır da, “Kongrelerle birlikte güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Daha önce başkanlık yapmış ve yönetimde yer almış bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev alacak başkanıma da kolaylıklar diliyorum” dedi.

Milletvekili Bülent Tüfenkçi ise, “Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 19 yıl önce milletin sinesinde doğan ve 19 yıldır samimiyetle tevazu ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürekli büyüyen ak partimiz bugün 19’ncu yaşını kutluyor. 7. Olağan kongrelerini yapıyor. 10,5 milyon üyesi ile Türkiye’ye hizmet ediyor. Allah’ın izni ile hizmet etmeye devam edecek. Hizmet eden bütün ilçe başkanlarıma ve yönetimine çok teşekkür ederiz. Kongrelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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