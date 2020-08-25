Malatya’da serin hava yerini sıcaklara bırakıyor

Malatya’da birkaç günden beri süren serin hava yerini sıcaklara bırakacak.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Malatya’da hava sıcaklığı 2 ile 5 derece arasında artış göstermesi bekleniyor.

Birkaç günden beri en yüksek sıcaklık 30 derece civarında seyrettiği ve serin havanın hüküm sürdüğü Malatya’da, 26 Ağustos Çarşamba ile günü 23 Ağustos Pazar arasında 33 ile 36 derece arasında en yüksek sıcaklık bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.