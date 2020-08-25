Yeşilyurt Belediyesi sağlıklı kentler birliğine üye oldu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, sağlık odaklı sürdürülebilir kentsel çevre oluşturulmasına yönelik stratejiler ile kentlerin kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye oldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye olmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Yeşilyurt’un sağlıklı ve temiz bir atmosfere sahip olması adına bugüne kadar hayata geçirdikleri çevre yatırımları ve sosyal sorumluluk projelerinde yakaladıkları başarı ve kazandıkları ödüllerin ardından Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye olmalarının Yeşilyurt’un sağlıklı bir kent yapılanmasına ulaşmasında ciddi kazanımlar sağlayacağını söyledi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye olmalarının Yeşilyurt'un daha sağlıklı bir çevreye sahip olabilmesi, ulaşılabilirliğinin sağlanması ve toplum sağlığının daha kaliteli hale getirebilmesi adına önemli bir birliktelik olarak değerlendiren Başkan Çınar, “Sağlık odaklı sürdürülebilir kentsel çevre oluşturulmasına yönelik stratejiler ile kentlerin kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye olmaktan öncelikle mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Kuruluşundan bugüne kadar sağlıklı şehir kavramını yaymak, bu bilinci yerel yönetimlere ve topluma kazandırmak amacıyla üyeleriyle birlikte hareket eden Sağlıklı Kentler Birliği bu amacını hayata geçirmek için üye belediyelere, belediyecilik, sağlık, planlama, çevre konut, ulaşım, eğitim, güvenlik ve benzeri konularda bilgi, belge ve mevzuat kaynaklarıyla destek sağlamakta ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Kentlerin sağlık göstergelerini tanımlayarak üye belediyelerin şehir sağlık profili ve kentsel karbon ayak izi envanteri hazırlamalarına yardımcı olan, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde katılıma açık kültürel, sportif, eğitsel, bilimsel organizasyon ve yarışmalar düzenleyen Sağlıklı Kentler Birliğinin kuruluşundan bu güne kadar Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına üye olması da, çevresel ve sağlık alanındaki yatırımlarımızın daha geniş kesimlere ulaşmasında bize ciddi katkıları olacaktır. Sağlıklı Kentler Birliğinin içerisinde yer almak Yeşilyurt’umuzun sağlıklı kent oluşumuna, sürdürülebilir çevre politikalarının tam manasıyla uygulanmasına ve daha sağlıklı şartların oluşmasına önemli kazanımlar sağlayacaktır. Genel misyonu yerel yönetim ilkeleri çerçevesinde üye belediyeler arasında tüm politikalarda sağlığı en üste taşımak olan birliğin ayrıca, üye belediyelerinin başkan, meclis üyesi ve çalışanlarına yönelik kent sağlığı konu başlıklarında eğitim faaliyeti ile kongre, konferans, seminer, panel, çalıştay gibi etkinlikler gerçekleştirmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını teşvik etmesi de bu açıdan önemlidir. Bu vesileyle hem ilçemizi daha da ileriye götürecek yatırımları hayata geçirmiş olacağız hem de tecrübelerimizi üye kentlerimizle paylaşmış olacağız. Yeşilyurt’umuza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bursa’da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Bu arada, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üyelik başvurusu için Bursa’da bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı makamlarında ziyaret ederek, Malatya ve Yeşilyurt’taki kalkınma ve değişim süreçlerinin yanı sıra devam eden yatırımlar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Başkan Çınar ayrıca Bursa’da ki tarihi yerleri de ziyaret ederek, restorasyon projeleri ve yatırımları yerinde inceledi.

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