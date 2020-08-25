Gürkan’dan kurum temsilcileriyle istişareye

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kurum ve kuruluş temsilcileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Başkan Gürkan, Vakıfbank Bölge Müdürü Osman Tırpan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Tekin Kutlu ve Ziraat Bankası Girişimci Gurubu Müdürü Serdar Baş’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Sivil Toplum Örgütleri, Kurum ve Kuruluşlar ile Kanaat Önderleriyle sürekli istişarelerde bulunduklarını belirten Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımlarda istişareye büyük önem vermekteyiz. Kurum ve Kuruluşlarımızın fikir ve görüşleri bizler için önemli. İstişare halinde gerçekleştirilen hizmetler her zaman için çok daha verimli olmakta. Sivil Toplum Kuruluşlarımız bir anlamda yerel yönetimlerin gönüllü danışmanları olarak çalışmaktalar. İlimizin sorunlarına çözüm yolları ararken meslek odalarından, derneklere konuyla alakalı Sivil Toplum Kuruluşlarına kadar ayırt etmeden birlikte istişare ederek sorun ve sıkıntıları masaya yatırıyor ve çözüm yollarını birlikte üretiyoruz” dedi.

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