Samanlı’dan Malazgirt Zaferi kutlaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, “Malazgirt Zaferi ile birlikte, Anadolu toprakları için yeni bir devir başlamıştır” dedi.

Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle açıklama yapan MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, “Tarihimizdeki zaferlerin pek azı Malazgirt Zaferi kadar yüksek anlamlara sahiptir. Çünkü Malazgirt'le birlikte, milletimizin kutlu yürüyüşü önemli bir misyonla bezenmiştir. Her parçası ayrı güzelliklere sahip olan Anadolu coğrafyası, Malazgirt Zaferi ile vatanlaşmaya başlamış, bu coğrafyayı vatan kılma özlemi milletimizin tarihî yürüyüşünü ve yükselişini hızlandırmıştır” ifadelerine yer verdi.

Türk Milleti için vatan kavramının çok büyük bir anlamı ve değeri olduğuna işaret eden Samanlı, “Vatan bizler için Ahlat'ta bir mezar taşı, Edirne'de Selimiye minaresidir. Vatan Sivas'ta bir Selçuklu kümbeti, Bursa'da bir Osmanlı çeşmesi, Malazgirt'te mübarek topraktır. Vatan, coğrafyanın ruhuyla milletin ruhunun bütünleşmesi; yabancıya verilmez, elle paylaşılmaz kutsal bir yerdir. Vatan, bağımsızlıkla tadıldığı zaman yüreğimizin şenliği, yerle göğü dolduran kainatımızdır. Bu zaferle birlikte, Anadolu toprakları için yeni bir devir başlamıştır. Önce Anadolu Selçukluları, sonra Osmanlılar ile zulmün yerini adalet, düşmanlığın yerini kardeşlik, kinin yerini sevgi almaya başlamış, Anadolu'da yeni bir medeniyetin ışıkları yükselmiştir. Türkiye'nin kardeşlik bilinciyle bu toprakları vatan haline getiren kahramanlık ruhuyla birlik duygusuyla kalkınmayı gerçekleştirmesinin önünde hiçbir engel olamaz. Burada bizlere düşen görev birlik, toplumsal barış ve kalkınmayı her halükarda her şeye rağmen başarmaktan geçmektedir. Malazgirt ruhu bu gün bizlere Türkiye'nin yükselmesini emretmektedir. Türkiye bunu başaracak güçtedir. Dostunda, düşmanın da bunu böyle bilmesi gerekmektedir. Anadolu'nun kapısını Türk milletine açan Sultan Alparslan'ı, onun yiğit kumandan ve askerlerini, bu toprakların ebedi yurt olduğunu ilan eden Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını hayırla yad ediyorum” şeklinde açıklamasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.