Yeni Malatyaspor, kaleci Guido Herrera'yı transfer etti

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Taha AYHAN / MALATYA (DHA) Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Arjantin'in milli takım kalecisi Guido Herrera'yı kadrosuna kattı.

Süper Lig'de kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Arjantin Milli Takımı'nda forma giyen 28 yaşındaki kaleci Guido Herrera ile anlaşmaya vardı. Herrera, kendisini sarı siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-08-25 23:43:26



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