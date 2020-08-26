Malatya’da kamuda ikram durduruldu

Yeni tip korona virüs vakalarının arttığı Malatya’da, kamu kurum ve kuruluşlarında, yemekhane hizmetleri ile paketli su servisi dışında her türlü ikramın durdurulması kararlaştırıldı.

Malatya Valiliği tarafından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı şöyle belirtildi: “İlimiz genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecekiçecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına karar verilmiştir.”

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