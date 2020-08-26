Malatya’da bir mahallede karantina kaldırıldı

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Malatya’nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu mahallesi'nde yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle uygulanan karantina sonlandırıldı.

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kurşunlu mahallesi çatalpınar küme evlerinde uygulanan karantina, 25 Ağustos 2020 tarih saat 18.00 itibariyle kaldırılmıştır" denildi.

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