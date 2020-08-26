Yeşilyurt Belediyespor kadrosunu sil baştan yeniledi

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TFF 3.Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor transferde kadrosuna kattığı 14 futbolcuyla kadrosunu sil baştan yeniledi.

Yeni sezona yeni bir yönetim ve yeni futbolcularla giren turuncu yeşilliler, hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Kamp çalışmalarını Kızılcahamam’da sürdüren Malaya ekibi, transferde 14. İmzayı attırarak kadrosunu sil baştan yeniledi.

Yeşilyurt transferde, Ebubekir Yardım, Hakan Esa, Erçin Ilgaz, Mustafa Gürbüz, İlker Günaslan, Yasin Elmas, Emre Gemici, Gökhan Payal, Muhammed Enes Salik, Mücahit Çakır, Cihad Ateş, İsmail Cengiz, Fatih Eren ve Talha Aldemir’i kadrosuna kattı.

Turuncu yeşillilerin 2 oyuncu daha transfer ederek transfer sezonunu noktalayacakları öğrenildi.

Ankara Kızılcahamam’da Alaattin Gülerce yönetiminde yeni sezona hazırlanan Malatya ekibinin çalışmalarını 30 Ağustos Pazar günü noktalayarak Malatya’ya döneceği belirtildi.

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