Akçadağ'da kan bağışı kampanyasına destek

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Kızılay tarafından Malatya'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Akçadağ ilçesinde Malatya Kızılay Kan Toplama Merkezi tarafından Cumhuriyet alanında kurulan mobil kan bağış tırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler.



İlçe Belediye Başkan yardımcıları Eyüp Işık, Mustafa Menge, Emniyet personeli ile mahalle muhtarları da kan bağışına destek verdi.

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