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Malatya’da sinema işletmecisi ailenin 3 ferdi korona virüsten öldü

İHA

Malatya'da sinema işletmecisi ailenin 3 ferdi korona virüsten öldü, 2'si ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Malatya’da sinema işletmecisi ailenin 3 ferdi korona virüsten öldü

Malatya’da sinema işletmecisi ailenin 3 ferdi korona virüsten öldü, 2’si ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Yeşil Sinema işletmecisi Yeşil ailesinin 5 ferdi korona virüse yakalandı. Hacı Yeşil (64) korona virüs nedeniyle 5 gün önce vefat etti. Ailenin diğer fertleri hastanelerde tedavi altına alındı.
Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Hüseyin (87) ve oğlu Zeki (66) Yeşil de hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun cenazeleri, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.
Korona virüs hastalığı nedeniyle vefat eden ailenin büyüğü Hüseyin Yeşil’in eşi ve kızı da korona virüs nedeniyle İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavileri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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