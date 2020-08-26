Malatya'da 3 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi



MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 bin 200 kök Hint keneviri ile av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ'da Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma tarafından belirlenen adrese yapılan operasyonda, 3 bin 200 kök Hint keneviri, 1 av tüfeği ve 123 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-08-26 14:37:15



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