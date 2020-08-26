Pandemi süreci Güreş festivalini iptal ettirdi

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Malatya’nın Darende ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Güreş Festivali Covid19 önlemleri kapsamında iptal edildi.

Festival Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos 2020 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında iptal edildiği kaydedildi.

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