Malatya’da dezenfekte işlemi devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Covid 19 salgınına karşı caddeleri her gün deterjanlı su ile temizliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürü Şaban Aşıcı, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve sorumlulukları alanında olan bütün caddeleri sürekli dezenfekte ederek, çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyleyen Atık Şube Müdürü Şaban Aşıcı, “Büyükşehir Belediyemize ait olan bütün caddelerin temizliğini yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, gece gündüz demeden 7/24 sorumluluk alanımızdaki caddelerin temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımız tarafından en yoğun olarak kullanılan Fuzuli, İnönü, Emeksiz, Sivas, İsmetpaşa, Mehmet Buyruk, Kışla Caddesi, Turan Emeksiz, Turgut Temelli, Tevfik Temelli, Zaptioğlu, Hasan Varol, Terminal ve Cengiz Topel gibi caddelerimizi dezenfektanlı su ile aralıksız olarak temizlemekteyiz. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı İlaçlama Müdürlüğümüz ayrıca, kapalı alanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapmaktadır” dedi.



“Gündüzleri çöpleri dışarı bırakmayalım”

Aşıcı, son olarak vatandaşlardan talepleri de olduğunu vurgulayıp, “Vatandaşlardan istediğimiz gündüzleri çöplerini dışarı çıkarmamalarıdır. Akşamları çıkarmalarını rica ediyoruz. Gündüzleri bırakılan çöpler hem görüntü kirliliğine hem de çevreye kötü koku yayılmasına sebep oluyor. Zorlu bir süreçte geçtiğimiz şu günlerde vatandaşlarımızdan ricamız sosyal mesafeye dikkat etmeleri, maske kullanmalı, kalabalık ortamda bulunmamalarıdır” diye konuştu.

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